video suggerito

A Ballando con le stelle Luca Barbareschi commosso, Selvaggia: “L’ho fatto piangere senza insultarlo?” Nella prima puntata di Ballando con le stelle, in onda sabato 28 settembre, Luca Barbareschi si è commosso dopo aver ricevuto il giudizio di Selvaggia Lucarelli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

35 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella prima puntata di Ballando con le stelle, in onda sabato 28 settembre, Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli si sono lanciati in un boogie sulle note di Trouble. La coppia ha ricevuto un 10 da Selvaggia Lucarelli che, dopo aver dato il suo giudizio ai ballerini, ha chiesto: "Ho fatto piangere Barbareschi? È l'età il suo punto debole?".

Milly Carlucci: "Luca Barbareschi ripete sempre di essere anziano"

Poco prima di dare la parola ai giudici, Milly Carlucci ha punzecchiato Barbareschi: "Ha questo vizio Luca, dice sempre di essere anziano. Ma che anziano?" La prima a dire la sua è stata Carolyn Smith: "Figo, veramente bravo. Sei entrato dentro la parte, hai un buon ritmo, un buon movimento, una buona interazione con Alessandra. Essendo un eccellente attore riesci ad entrare nella parte. Continua così". Prima di dire la sua Fabio Canino ha scherzato: "Sta somigliando sempre di più a Gianni Agnelli". Il giudice ha poi continuato sbilanciandosi in grandi complimenti: "Continua a fare quello che stai facendo". Ivan Zazzaroni, poi, ha sottolineato la bravura della coreografa Alessandra Tripoli. "Lei è brava ma non può trasformare un sasso in un ballerino, con tutto il rispetto – ha osservato Selvaggia – Mentre ballavi sembravi un ragazzo di vent'anni. Nella tua performance non c'era età". A quel punto, il concorrente si è nascosto il viso, rigato dalle lacrime. "Ho fatto piangere Barbareschi senza insultarlo? Ho capito quale è il tuo punto debole. È l'età" ha aggiunto Lucarelli.

Luca Barbareschi commosso: "Il mio è il mestiere più bello del mondo"

Luca Barbareschi ha poi spiegato come mai si è commosso: "È il mestiere più bello del mondo e in questi anni ho sofferto. Io amo fare questo. Mi è venuto in mente la prima volta che ho ballato. Io avrei voluto fare il ballerino di fila". In studio si è concordato nel sottolineare la bravura dei ballerini quest'edizione, Sara Di Vaira ha commentato: "Questa sera devo ringraziarti Mily per avermi fatta emozionare. Hai creato un cast meraviglioso".