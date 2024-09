La frecciatina di Sonia Bruganelli alla giuria di Ballando: “Vogliono l’opinionista, non la ballerina”

video suggerito

Elisabetta Murina

Sonia Bruganelli è una delle concorrenti in gara a Ballando con le Stelle 2024. Nella prima puntata, in onda sabato 28 settembre, l'ex opinionista e produttrice tv è scesa in pista come ballerina insieme a Carlo Aloia e, al termine dell'esibizione, è stata punzecchiata dalla giuria. Selvaggia Lucarelli e Alberto Matano l'hanno invitata a essere ‘più aggressiva'.

Le parole di Sonia Bruganelli dopo la prima puntata di Ballando con le Stelle

Dopo la prima puntata di Ballando con le Stelle, Bruganelli ha pubblicato un post sui social, lanciando una frecciatina ai giudici del programma. "Lo sguardo di chi pensava di essere a fare la ballerina a Ballando con le stelle e capisce che la giuria vuole l’opinionista del Grande Fratello", ha scritto ad accompagnare una sua foto con il ballerino Carlo Aloia. Dopo l'esibizione, infatti, Selvaggia Lucarelli e Alberto Matano l'hanno invitata a essere ‘più aggressiva', mostrando così quel carattere con cui si è fatta conoscere al GF in qualità di opinionista.

I commenti dopo l'esibizione della prima puntata

Dopo essersi esibita con Carlo Aloia, Bruganelli si è presentata davanti alla giuria per raccogliere i loro commenti. "Ho trovato che c'è grande sensualità. Eravate molto intensi", ha detto Mariotto. Anche Carolyn Smith è stata della stessa opinione: "Tutto molto sinuoso, c'è quella sensibilità che può essere anche più intensa. Hai dei piedi pazzeschi. Quello che deve essere lavorato è il movimento delle braccia". Diversa invece la posizione di Ivan Zazzaroni, che ha trovato la coppia "basica", e Selvaggia Lucarelli. Quest'ultima ha provato a stuzzicare la concorrente: "Sei la prima che non fiata davanti ai giudizi, siccome ti conosco mediaticamente, mi domando: è la tua strategia di non rispondere? Non vuoi risultare antipatica? C'è la Bruganelli in versione Ghandi. Sei una para**la". Alberto Matano ha invitato Brugnaelli a essere più aggressiva: "Ti abbiamo visto altrove molto più aggressiva, ci aspettiamo più mordente. Forse l'amore fa bene a tutto questo? Vogliamo che tu apra il varco all'armatura". La diretta interessata ha risposto: "Se devo aprire il varco all'armatura, non sarei comunque come mi volete".