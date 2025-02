video suggerito

Elettra Lamborghini ricorda Bugo e Morgan a Sanremo 2025, poi Conti la rimprovera: “Metti il turbo” Nella terza serata del Festival di Sanremo 2025, Elettra Lamborghini ha ricordato Bugo e Morgan, passati ormai alla storia della kermesse. “Toccò a me esibirmi dopo”, ha spiegato la co-conduttrice, all’epoca in gara. Intanto, Conti la rimprovera: “Lamborghini, metti il turbo”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Elettra Lamborghini è una delle co-conduttrici della terza serata del Festival di Sanremo 2025. La cantante torna sul palco dell'Ariston dopo la sua partecipazione in gara nel 2020 con il brano Musica (e il resto scompare). Insieme a Carlo Conti, ha ricordato nel corso della serata il famoso episodio di Bugo e Morgan passato alla storia, mentre il conduttore l'ha anche rimproverata per la sua lentezza.

Elettra Lamborghini cita Bugo e Morgan a Sanremo 2025

Lamborghini ha partecipato a Sanremo nel 2020, in piena pandemia, nello stesso anno del famoso episodio di Bugo e Morgan. Durante un'esibizione, Bugo è sparito dal palco e ha lasciato solo il suo partner artistico, trasformando quel momento in un pezzo di storia della kermesse. "Quando scendo quella scala, per me è Bugo e Morgan", ha ricordato la cantante, spiegando che è toccato proprio a lei esibirsi subito dopo la sparizione di Bugo. In realtà, non andò proprio così: dopo i due artisti, da scaletta, si esibì Rita Pavone.

Carlo Conti rimprovera Elettra Lamborghini: "Puoi mettere il turbo"

Elettra Lamborghini ha poi continuato nel suo ruolo da co-conduttrice presentando il nono artista in gara. Carlo Conti però l'ha invitata ad accelerare: "Bene Lamborghini, ora puoi mettere il turbo". Il conduttore e direttore artistico sembra avere una certa fretta in questa edizione del Festival, tanto che la velocità è diventata in più occasioni oggetto di ironia e battute. Poco prima anche Katia Follesa aveva scherzato, dicendo: "Dai che ho 3 secondi, Amadeus non era così simpatico". Conti però aveva fatto chiarezza su questo aspetto, spiegando che nelle serata con tutti e 29 artisti avrebbe messo il turbo davvero per evitare di sforare l'orario prestabilito. Nella prima serata aveva chiuso anche in anticipo.