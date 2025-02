Sanremo 2025, terza serata in diretta con scaletta e orari di cantanti e ospiti

Tra gli ospiti attesi durante la terza serata del Festival di Sanremo, c'è anche il cast di una delle serie più note di questi ultimi anni. Si parla, ovviamente di Mare Fuori, arrivata ormai alla sua quinta stagione. Non sono certo nuovi, i protagonisti della serie del momento, sul palco dell'Ariston, infatti è già la terza volta che sono ospiti del Festival. Quest'anno, però, ci saranno nuovi volti, se Maria Esposito, Giuseppe Pirozzi, Giovanna Sannino e Domenico Cuomo, già sono noti a loro si aggiungono anche due nuovi ingressi, ovvero Alfonso Capuozzo e Manuele Velo. La quinta stagione arriverà il prossimo 12 marzo su RaiPlay, per poi essere trasmessa in chiaro il 26 marzo su Rai2.