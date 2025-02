video suggerito

Testo e significato di Cuoricini, la canzone dei Coma_Cose al Festival di Sanremo 2025 I Coma_Cose si presentano al Festival di Sanremo 2025 con Cuoricini: si tratta della seconda partecipazione al Festival per il duo milanese. Qui il testo e il significato.

A cura di Vincenzo Nasto

Coma Cose, Sanremo 2025

I Coma_Cose, il duo formato da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, si presenta al Festival di Sanremo 2025 con la canzone Cuoricini. Si tratta della terza partecipazione del duo al Festival di Sanremo, dopo l'esordio nel 2021 con Fiamme negli occhi, con la quale si classificano alla 20° posizione. L'ultima partecipazione è invece avvenuta nel 2023 con L'Addio, classificatosi al 13° posto, ottenendo però il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo sia il Premio Lunezia per il valore musical-letterario. Hanno lavorato alla produzione e al testo di Cuoricini anche Gianmarco Manilardi e Andrea Filippelli. Qui il testo e il significato di Cuoricini.

Il testo di Cuoricini, la canzone dei Coma_Cose

Se l'ansia mi afferra

Oggi mi sento una pozzanghera

Con lo sguardo verso il cielo

Ma il morale per terra

Se mi trascuri impazzisco

Come maionese

Ci sto male, male male male

Vorrei svagarmi ma oggi una canzone

Dura come un temporale

Anche se è molto popolare

E mi hai buttato via

In un sabato qualunque

Mentre andavi in cerca Di uno slancio di modernità

Ma tu volevi solo

Cuoricini, cuoricini

Pensavi solo ai cuoricini, cuoricini

Stramaledetti cuoricini, cuoricini

Che mi tolgono il gusto di sbagliare tutto

Poi mi uccidi, poi mi uccidi

Quegli occhi sono due fucili, due fucili

Che sparano sui cuoricini, cuoricini

Persino sotto alla notizia

Crolia il mondo

Ln dirano e due telefoni

E la tomba deil amore

Ce l'na dere anche il dottore

Porta un chilo di gelato

E poi nei dubbio porta un fiore

E almeno un kiss, please

E se oggi ho le pupille più grandi del cuore non mi giudicare

Male male male

Che dovrei dire io che ti parlavo

E tu nemmeno ti mettevi ad ascoltare

Tu mettevi solo cuoricini, cuoricini

Pensavi solo ai cuoricini, cuoricini

Stramaledetti cuoricini, cuoricini

Che mi tolgono il gusto di sbagliare tutto

Poi mi uccidi, poi mi uccidi

Quegli occhi sono due fucili, due fucili

Che sparano sui cuoricini, cuoricini

Persino sotto alla notizia

Crolla il mondo

Ma fortunatamente

Un sabato qualunque

Mi hai portato via da tutta quanta

La modernità

Ma dove scappi senza

Cuoricini, cuoricini

Per l'autostima

Cuoricini, cuoricini

Che medicina

Cuoricini, cuoricini

Ma che tolgono il gusto Di sbagliare tutto

Poi mi uccidi, poi mi uccidi

Quegli occhi sono due fucili, due fucili

Che sparano sui cuoricini, cuoricini

Persino sotto alla notizia

Crolla il mondo

Cuoricini, cuoricini

Cuoricini, cuoricini

Persino sotto alla notizia

Crolla il mondo

Il significato di Cuoricini a Sanremo 2025

I Coma_Cose sono tra i protagonisti sul palco del Festival di Sanremo 2025: per la terza apparizione al Festival, il duo si esibisce con Cuoricini. Una canzone a cui hanno lavorato anche Gianmarco Manilardi e Andrea Filippelli e che segue il mood up-tempo con cui si sono imposti quest'estate con Malavita. Nell'intervista a Rai Play, il duo ha raccontato così il brano: "La nostra canzone affronta le dinamiche di coppia, parlando d’amore, ma in una versione un po’ agrodolce: quella della convivenza quotidiana. Potremmo definirla una sorta di favola distopica della contemporaneità. Se dovessimo tradurla in un’immagine, vedremmo due cuori".