Tra le mani un cuore di Massimo Ranieri, il testo e significato della canzone a Sanremo

Massimo Ranieri si presenta al Festival di Sanremo 2025 con Tra le mani un cuore: si tratta dell'ottava partecipazione al Festival del cantante napoletano.

A cura di Vincenzo Nasto

Massimo Ranieri, Sanremo 2025

Massimo Ranieri si presenta al Festival di Sanremo 2025 con la canzone Tra le mani un cuore, in gara tra i cantanti big della 75esima edizione della kermesse canora. Si tratta dell'ottava partecipazione al Festival di Sanremo per il cantante campano, dall'esordio nel 1968 con Da bambino, passando per Quando l'amore diventa poesia l'anno successivo. 19 anni dopo arriva la vittoria nella terza partecipazione con Perdere l'amore, seguito nel 1992 da Ti penso, nel 1995 da La Vestaglia e nel 1997 da Ti parlerò d'amore. La sua ultima apparizione risale a Sanremo 2022, quando ha conquistato l'ottavo posto finale con Lettera di là del mare. Hanno collaborato alla produzione e alla scrittura di Tra le mani un cuore la coppia Tiziano Ferro – Nek, oltre a Giulia Anania e Marta Venturini. Qui il testo e il significato di Tra le mani un cuore.

Il testo di Tra le mani un cuore

Se hai tra le mani un cuore,

Un giorno crollerai,

Sollevalo da terra,

Comprendilo se torna stanco da una guerra.

Se hai tra le mani un cuore,

Tu tienilo in alto,

E amalo in ginocchio su un altare,

Che ogni tua ferita lo farà sanguinare.

La vita intera con il cuore in mare,

Il mondo l’ha già fatto a pezzi eppure lì rimane,

Proteggilo dal freddo che c’è stato,

E troverai la pace dopo quello che ha passato.

Se hai tra le mani un cuore,

È come sfidare Dio,

Consegna al suo destino atroce,

Un bacio come un padre, poi il segno della croce.

La vita intera con il cuore in mare,

Il mondo l’ha già fatto a pezzi eppure lì rimane,

Proteggilo dal freddo che c’è stato,

E troverai la pace dopo quello che ha passato.

Se hai tra le mani un cuore,

Ma non lo puoi vedere,

Non l’ho mai visto io,

Neanche quando lo sporcai col rosso di un addio.

E salverò il tuo cuore in fondo al mare,

La vita l’ha spezzato e lui continua dal mare,

Io ti proteggerò da quel che è stato,

E troverai la pace dopo quello che hai passato.

Io ti proteggerò da quel che è stato,

E troverai la pace dopo quello che hai passato

Il significato della canzone di Massimo Ranieri

Massimo Ranieri è tra i protagonisti sul palco del Festival di Sanremo 2025: per l'ottava apparizione al Festival, il cantante napoletano si esibisce con Tra le mani un cuore. Un brano che rifugge la contemporaneità e anzi descrive la fine di un amore, in cui la metafora della solitudine post-separazione viene rappresentata come un cuore in viaggio, in mare. Nell'intervista disponibile su Rai Play, Massimo Ranieri ha raccontato così la canzone: "Una canzone, innanzitutto, lacerante di bellezza perché è la storia di questa persona che finisce questo rapporto e aiuta l’altra persona a salvarla da questo cuore che è caduto in mare. non succede come nella vita che non ci si vede più e non ce ne importa più niente di quello che ognuno sta attraversando. I rapporti, quando finiscono, possono benissimo riprendersi oppure finire in un modo molto civile, molto più umano".