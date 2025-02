video suggerito

Se ti innamori muori di Noemi, il testo e il significato della canzone a Sanremo 2025 Noemi si presenta al Festival di Sanremo 2025 con Se ti innamori muori: si tratta dell'ottava partecipazione della cantante romana al Festival. Qui il testo e il significato.

A cura di Vincenzo Nasto

Noemi, Sanremo 2025

Noemi, nome d'arte di Veronica Scopelliti, si presenta al Festival di Sanremo 2025 con la canzone Se ti innamori muori. Si tratta dell'ottava partecipazione della cantante al Festival che torna in gara tra i big della 75esima edizione del Festival dopo la prima è avvenuta nel 2010 quando riuscì a conquistare il quarto posto con il brano Per tutta la vita. Seguiranno le partecipazioni nel 2012 con Sono solo parole, nel 2014 con Bagnati dal sole, nel 2016 con La borsa di una donna e nel 2018 con Non smettere mai di cercarmi. Le sue ultime due apparizioni alla kermesse ligure sono avvenuto nel 2021 con Glicine e nel 2022 con Ti amo ma non lo so dire, anche quest'ultimo scritto da Mahmood (insieme a Alessandro La Cava e Dardust. Per Se ti innamori muori, oltre a Mahmood, Noemi si è affidata a una delle coppie che hanno rivoluzionato il new-pop italiano, Blanco-Michelangelo, che hanno firmato il brano. Qui il testo e il significato di Se ti innamori muori.

Il testo di Se ti innamori muori di Noemi

Scusa è tardi, se vuoi passo da te,

Siamo stanchi, di lasciare sempre perdere,

Non rispondi se ti chiedo d’accendere,

Avere figli non è, non è,

Un discorso facile da prendere.

Perché in fondo sai, che se, sto qua,

Ti stringerei fino ad odiarti ma lo so,

Che non è facile, lasciarsi perdere, serenamente.

Perché è impossibile scordare quelle notti,

Con i sorrisi e con le borse sotto gli occhi,

La sensazione che se ti innamori muori,

Serenamente.

Credo sia normale, farsi continuamente dei pensieri strani,

Se inizia a svanire, la magia che c’era siamo già alla fine.

Perché non è più la prima volta, che prendi un treno per vedermi,

Che abbiamo l’ansia se si allungano i silenzi.

Perché in fondo sai, che se, sto qua,

Ti stringerei fino ad odiarti ma lo so,

Che non è facile, lasciarsi perdere, serenamente.

Perché è impossibile scordare quelle notti,

Con i sorrisi e con le borse sotto gli occhi,

La sensazione che se ti innamori muori,

Serenamente.

Lasciami soltanto un’altra via d’uscita,

Da questa discussione che sembrava infinita,

Qualcuno dovrà perdere, perché,

Accettarsi è difficile, quando non sai qual è la strada da prendere,

Dire siam diversi è sempre dura da ammettere,

Lasciami perdere, se conosci il peggio di me.

Perché in fondo sai, che se, sto qua,

Ti stringerei fino ad odiarti ma lo so,

Che non è facile, lasciarsi perdere, serenamente.

Perché è impossibile scordare quelle notti,

Con i sorrisi e con le borse sotto gli occhi,

La sensazione che se ti innamori muori,

Serenamente.

Il significato della canzone di Noemi al Festival di Sanremo

Noemi è tra le protagoniste sul palco del Festival di Sanremo 2025: per l'ottava apparizione al Festival, la cantante romana si esibisce con Se ti innamori muori. Una canzone a cui hanno lavorato i vincitori del Festival di Sanremo 2022, Mahmood e Blanco, insieme al producer Michelangelo. La canzone, una ballad con archi, cerca di raccontare la paura di abbandonarsi a una relazione, ma anche la difficoltà di gestire la maternità e la relazione quando canta: "Avere figli non è, non è, un discorso facile da prendere". Nell'intervista, disponibile su Rai Play, la cantante ha raccontato così la canzone: "Questa canzone è nata sulla mia voce e sono contenta perché Alessandro (Mahmood) e Blanco, che sono due grandi autori molto bravi, mi hanno fatto un regalo perché sono partiti anche da me. Il tema di Se ti innamori muori è un tema molto forte, a parte questa frase che è pazzesca essendo una metafora per raccontare l’abbandono. Quando noi ci lanciamo e viviamo i sentimenti senza avere paura, o forse con quella paura di sentirsi fragili. Questo è un abbandono, perché in realtà è tutto in mano a qualcun altro. Anche se alla fine c’è questo serenamente che risolve, quando tu hai dato tutto e non hai niente da recriminarti. Quindi mi sembra molto molto coraggioso, il pezzo come il titolo. Se fosse un’immagine mi viene in mente un cielo dove c’è qualcuno che cade abbandonato a una situazione di gravità zero, un po’ Florence & The Machine".