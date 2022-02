Il testo e il significato di Ti amo non lo so dire, la canzone di Noemi a Sanremo 2022 Alla sua sesta partecipazione al Festival di Sanremo, Noemi si presenta con la ballad “Ti amo non lo so dire”.

A cura di Vincenzo Nasto

Dopo "Glicine", Noemi è ancora protagonista al Festival di Sanremo numero 72. Tra i 26 concorrenti in gara all'Ariston, la cantante è una delle artiste ad aver il maggior numero di partecipazioni al Festival. Sono sei contando quella di quest'anno, in cui si presenta con un brano scritto per lei da Mahmood e Alessandro La Cava. Si tratta di "Ti amo non lo so dire", una power ballad composta da Dario Faini, che riporta l'incomunicabilità dell'amore, il disagio e la vulnerabilità della propria persona. Un brano che si adatta perfettamente al vestito da indossare per le grandi occasioni sanremesi, con una sovrapposizione di cassa che aumenta anche il suo potere di gittata in radio. Dopo il nono posto dello scorso anno, potrebbe essere "Ti amo non lo so dire" il contesto per ottenere un risultato migliore nella kermesse musicale nazionale per Noemi.

Il testo di Ti amo non lo so dire

Forse mi calmerò

come l'acqua del mare

Mi riconoscerò

Se cambierò parere

Ho sbagliato a parlarti

scusami perché

Sono quella stronza che

non cambierà per te

Ti ricordi di me

Le notti a camminare

Un po' stanchi e felici

Sulle strade romane

Forse avrei dovuto

solo chiedermi se c'è

Una strada dove continuare senza te

So che è un po' da stupidi

Fare finta di niente perché

Ad aspettare dei miracoli

Ci togliamo i secondi e non c'è

Più cura per riprenderli

Preferisco galleggiare

Sopra i miei pericoli

Con la testa verso il sole

Scusa se

Non ho niente da perdere

Più mi guardi più credo che

La parola sia l'unico proiettile

A dividere

Questo nodo tra me e te

È sempre più difficile

Ma se ci penso un attimo

Non ho paura

Di sentirmi vuota dentro un mare

Di parole perse sul fondale

Servirà un po' di fortuna

Per capire meglio noi chi siamo

Posso andare sulla luna

Ma ti amo ti amo ti amo

Non lo so dire

Non mi nasconderò

Neanche da un temporale

Quando mi chiederai

Come stai amore

È tempo di decidere

Ma ho bisogno di tempo per me

Non mi sentirò colpevole

Di accettare i miei difetti

Scusa se

Non ho niente da perdere

Più mi guardi più credo che

La parola sia l'unico proiettile

A dividere

Questo nodo tra me e te

È sempre più difficile

Ma se ci penso un attimo

Non ho paura

Di sentirmi vuota dentro un mare

Di parole perse sul fondale

Servirà un po' di fortuna

Per capire meglio noi chi siamo

Posso andare sulla luna

Ma ti amo ti amo ti amo

So che è un po' da stupidi

Fare finta di niente perché

Ad aspettare dei miracoli

Ci togliamo i secondi e non c'è

Più cura per riprenderli

Preferisco galleggiare

Sopra i miei pericoli

Con la testa verso il sole

Perché ti amo non lo so dire

Scusa se

Non ho niente da perdere

Più mi guardi più credo che

La parola sia l'unico proiettile

A dividere

Questo nodo tra me e te

È sempre più difficile

Ma se ci penso un attimo

Non ho paura

Non ho paura

Di sentirmi vuota dentro un mare

Di parole perse sul fondale

Servirà un po' di fortuna

Per capire meglio noi chi siamo

Posso andare sulla luna

Ma ti amo ti amo ti amo

Non lo so dire

Il significato di Ti amo non lo so dire

Un brano che parte dal piano e dalla voce di Noemi, che scivola tra le parole scritte per lei dai due autori Alessandro La Cava e Mahmood, ma soprattutto sulla power ballad scritta per lei da Dario Faini. "Ti amo non lo so dire" è il nuovo brano della cantante, che si presenta al suo sesto Festival di Sanremo, intenzionata a fare ancora meglio dei precedenti. La sua canzone racconta un universo d'immagini come il rapporto di coppia, sottolineando però tutti tratti negativi del rapporto: dall'incomunicabilità al sentirsi fragili e vulnerabili. Come ha raccontato Noemi: "‘Ti amo non lo so dire' non è una canzone d’amore. Racconta l’incomunicabilità, la paura di prendere una posizione, di scoprire il fianco esprimendo i propri sentimenti, del cambiamento e delle sue conseguenze, ma anche la consapevolezza che accettare il rischio del cambiamento sia l’unico modo per evolvere e vivere fino in fondo. Non saper dire ti amo, la frase per eccellenza che più fa sentire scoperti e vulnerabili, acquista qui un senso ancora più universale applicabile a qualsiasi tipo di rapporto irrisolto: sentimentale, di amicizia, di famiglia, persino il rapporto con se stessi".