Tony Effe nella terza serata di Sanremo a petto nudo coi tatuaggi (e le mutande) in vista Tony Effe è a Sanremo per la prima volta. Dopo aver coperto i tatuaggi nella prima serata, nella terza li ha messi tutti in mostra.

A cura di Giusy Dente

Tony Effe a Sanremo

Tony Effe è uno dei protagonisti più chiacchierati di questa edizione del Festival di Sanremo. Per lui è la prima volta, un debutto all'insegna di un brano che è un omaggio alla sua amatissima città, Roma. Si intitola Damme na mano. Ovviamente, con lui nella cittadina ligure c'è la fidanzata Giulia De Lellis, pronta a sostenerlo in questa avventura così importante. Per questo evento indimenticabile ha ovviamente scelto dei look speciali, all'altezza della situazione.

I look di Tony Effe a Sanremo

Look total white per Tony Effe al suo debutto sul palco dell'Ariston, un outfit firmato Gucci con gioielli Tiffany&Co. di enorme valore. Unico tocco di colore: i guanti in pelle color vinaccia. Il rapper ha stupito il pubblico con una scelta che nessuno si aspettava: ha deciso di coprire i vistosi tatuaggi che ha sul collo e sul viso. Si è ovviamente affidato all'aiuto del make-up: ha utilizzato un fondotinta coprente, che però gli ha fatto un brutto scherzo. È infatti salito sul palco col colletto della camicia macchiato.

Tony Effe in Balenciaga

Nella terza serata ha fatto l'esatto opposto. Look total black in pellestavolta, con giacca aperta sul petto nudo e catena attaccata ai pantaloni, con mutande in vista. E stavolta tutti i numerosi tatuaggi in mostra, sfoggiati fieramente.