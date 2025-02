Tony Effe a Sanremo 2025 tradito dal fondotinta: canta con il colletto della camicia macchiato

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Tony Effe a Sanremo 2025

Il Festival 2025 segna il debutto alla kermesse per molti artisti, alla loro prima partecipazione. La gara canora, infatti, vede tra le novità nomi come quelli di Lucio Corsi, Joan Thiele, Bresh, Brunori Sas, Serena Brancale e Tony Effe. Il rapper porta sul palco dell'Ariston il brano Damme na mano. Con lui è giunta a Sanremo anche la fidanzata Giulia De Lellis, pronta a sostenerlo e fare il tifo. Per la prima serata, il cantante ha scelto un look candido, ma il bianco non è stata una buona idea, vista la quantità di fondotinta usata per coprire i tatuaggi.

Tony Effe in bianco nella prima serata

Il bianco è uno dei colori che sul palco dell'Ariston riscuote più successo. Ha trionfato nelle scelte di stile del 2022, scelto da Achille Lauro, Blanco, Elisa e molti altri. Look candidi anche nell'edizione 2023, quando questa nuance faceva anche fare punti al Fantasanremo. Stavolta lo hanno scelto Rkomi, salito sul palco a petto nudo, ma anche Noemi e Massimo Ranieri, abbinato al nero. Total white invece per Tony Effe, un outfit firmato Gucci con gioielli Tiffany&Co. di enorme valore. Unico tocco di colore: i guanti in pelle color vinaccia.

Tony Effe in Gucci, gioielli Tiffany&Co.

Il rapper ha stupito il pubblico con una scelta inaspettata: ha deciso di coprire i tatuaggi sul viso. Si tratta di una copertura temporanea ottenuta con l'ausilio del make-up: oggi in commercio esistono prodotti estremamente coprenti, capaci persino di rendere invisibile l'inchiostro nero, per ottenere un effetto pelle "pulita".

Tony Effe col colletto della camicia macchiato

Ovviamente, è necessario usare molto prodotto. Questo, unito all'effetto delle tante luci presenti sul palco, alla sudorazione, ha giocato un brutto scherzo al cantante in gara. Tony Effe, infatti, si è ritrovato con la camicia macchiata ed è salito sul palco col colletto macchiato di fondotinta. Le foto hanno fatto il giro dei social, scatenando anche l'ironia degli utenti su questo piccolo incidente di stile.