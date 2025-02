video suggerito

Giulia De Lellis a Sanremo, calzini bianchi e T-shirt personalizzata per Tony Effe: “Dateme na mano” Il look da groupie di Giulia De Lellis a Sanremo è un’implicita dichiarazione d’amore per il fidanzato: Tony Effe è in gara alla kermesse per la prima volta. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Giulia De Lellis non poteva certo mancare a Sanremo quest'anno: ha raggiunto la cittadina ligure per sostenere il suo fidanzato, in gara nella kermesse. L'influencer e Tony Effe sono una delle coppie più chiacchierate del momento: alcune voci avevano addirittura che ci sarebbe stata una proposta di matrimonio. Il rapper ha preferito non commentare queste voci di corridoio, senza confermare né smentire: ma i fan della coppia sperano che la sorpresa arrivi davvero.

Giulia De Lellis a Sanremo per Tony Effe

Qualcuno non avrebbe scommesso su di loro e invece la coppia resiste ed è sempre più affiatata: Giulia De Lellis e Tony Effe sono inseparabili. I due hanno cominciato a frequentarsi diversi mesi fa. Inizialmente hanno cercato di restare lontano dai riflettori, poi hanno cominciato a mostrarsi sui social e a partecipare insieme agli eventi: lei era al concerto di lui, poi sono stati visti insieme alla Milano Fashion Week.

Il rapper le ha anche fatto una romantica dedica per il compleanno, a cui ha fatto seguito il regalo dell'influencer per il compagno: una borsa di lusso con dedica. Insomma, tutto procede a gonfie vele. Il rapper quest'anno è in gara a Sanremo 2025 col brano Damme na mano. La sua Giulia lo ha dunque raggiunto nella città ligure, per dargli tutto il suo sostegno (emotivo e materiale, a quanto pare). Lo dimostra il suo look per la fatidica rima serata.

Leggi anche Il testo e il significato di Quando sarai piccola, la canzone di Simone Cristicchi a Sanremo 2025

Il look di Giulia De Lellis

Da vera fashion addicted, Giulia De Lellis ha puntato su un look trendy per godersi la prima serata di Sanremo. Il suo fidanzato è salito sul palco con un outfit candido illuminato da gioielli preziosi. E ha stupito tutti cancellando temporaneamente i tatuaggi sul viso. Lei, invece, ha puntato sul capo del momento: gli hot pants, con gambe in primo piano. Ha aggiunto i tanto amati/odiati calzini bianchi, lasciati bene in vista dentro un paio di décolleté scure.

Nello scatto spicca anche una preziosa borsa in pelle, un'iconica creazione di Hermès color fango. Online è possibile acquistarla per un prezzo che oscilla attorno ai 10 mila euro. Ma è la T-shirt il pezzo forte: è una maglietta personalizzata, che invita a votare per il cantante in gara. In riferimento al titolo della canzone portata sul palco dell'Ariston ha aggiunto, nelle Instagram Stories: "Dateme na mano". Una vera groupie!