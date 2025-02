video suggerito

Tony Effe, il più “prezioso” di Sanremo 2025: debutta coi gioielli da oltre 500 mila euro Look candido per tony Effe, al suo debutto sanremese. Per la prima serata ha illuminato l’outfit con gioielli di grande valore. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'attesissima prima serata del Festival di Sanremo 2025 è stata ricca di sorprese: il pubblico ha finalmente ascoltato le canzoni dei cantanti in gara e ha potuto ammirarli sul palco dell'Ariston, vestiti di tutto punto. I look degli artisti riscuotono sempre grande curiosità, in passato se ne sono viste di tutti i colori tra strafalcioni, mosse azzardate e outfit rimasti nella storia della kermesse. Questa volta abbiamo visto Achille Lauro elegantissimo in smoking, Elodie vestita d'argento, Noemi come una diva in black&white. Tony Effe ha puntato su un outfit candido, illuminato da dettagli preziosissimi.

Il look di Tony Effe a Sanremo 2025

Il rapper è in gara alla kermesse canora per la prima volta col brano Damme na mano. Ha deciso di stupire, per il debutto sul palco dell'Ariston. In questa avventura sanremese è seguito dallo stylist Antonio Pulvirenti: martedì è entrato in scena con un total look bianco di Gucci, un completo classico con giacca doppiopetto, cravatta in tinta e come tocco di colore un pio di guanti di pelle rossi. Nessuno si aspettava di vederlo senza i suoi iconici tatuaggi: Tony Effe ne ha il corpo quasi completamente ricoperto.

Tony Effe in Gucci

Ci sono piccoli tattoo anche sul viso, ma li ha temporaneamente cancellati con l'ausilio del make-up. Non sono passati inosservati i tanti gioielli che aveva addosso. Il brand è Tiffany&Co., che probabilmente caratterizzerà anche i prossimi outfit sanremesi. Del marchio erano anche i vistosi gioielli sfoggiati per l'arrivo a Sanremo, quando ha distribuito maritozzi in un chioschetto assieme a Noemi, con cui duetterà nella serata delle cover. Si cimenteranno con un omaggio a Franco Califano.

Leggi anche Il testo e il significato di Quando sarai piccola, la canzone di Simone Cristicchi a Sanremo 2025

Tony Effe indossa gioielli Tiffany&Co.

Quanto valgono i gioielli di Tony Effe

I gioielli hanno reso prezioso il candido look di Tony Effe. Ha indossato creazioni appartenenti a differenti collezioni di Tiffany&Co., tutte linee iconiche e inconfondibili del brand. Sul petto spiccava la spilla Schlumberger by Tiffany, designer di fama mondiale. È una spilla a forma di croce, ispirata al simbolo di Almalfi, in oro 18k con diamanti taglio brillante. Costa 29.200 dollari (circa 28.000 euro). Oro giallo anche per la collana Tiffany HardWear, indossata però non al collo, bensì attaccata ai pantaloni, bene in vista.

La spilla Tiffany&Co.

È caratterizzata da maglie alternate con diamanti taglio brillante rotondi incastonati con un motivo a nido d'ape. Costa 85.000 euro. Il braccialetto era della stessa linea, il Tiffany HardWear, ma in oro bianco con pavé di diamanti: costa circa 196.000 euro. Questa collezione, come si legge sul sito ufficiale, esprime la forza della resilienza e la capacità di sentirsi liberi. Il cantante ha aggiunto un paio di orecchini Tiffany Victoria a forma di fiore con quattro petali, realizzati in platino con diamanti taglio marquise.

Bracciale Tiffany&Co.

Il prezzo è pari a 10.800 euro. In aggiunta anche due bracciali Tiffany Lock: uno in oro bianco con diamanti baguette e pavé da circa 138.000 euro e uno in oro bianco con diamanti pavé da 45.500 euro. A completare il tutto anche l'inconfondibile Tiffany T T1, un braccialetto con diamanti in oro bianco venduto a 47.600 euro. In totale, il valore di tutti i gioielli si aggira attorno ai 550.900 euro. Sembra che il rapper sia al momento uno dei più "preziosi" sul palco dell'Ariston.