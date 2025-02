video suggerito

Tony Effe distribuisce maritozzi a Sanremo (con gioielli da oltre 200 mila euro) Tony Effe ha incontrato i fan a Sanremo e ha inaugurato un chiosco di specialità romane cn con Noemi e lo chef Ruben. Look prezioso per il rapper.

A cura di Giusy Dente

Comincia quella che sui social è stata ribattezzala Settimana Santa: la settimana del Festival di Sanremo. L'evento gode ormai di una grande risonanza mediatica: basti pensare al FantaSanremo, rimbalzato sui social fino a diventare un tormentone, un vero e proprio rituale irrinunciabile per i tanti appassionati e telespettatori della kermesse. Quale artista farà fare più punti? Molti scommettono su Tony Effe: chi lo ha scelto come capitano spera che non deluda i suoi sostenitori. Il cantante è pronto per il suo debutto al Festival. È già sul posto e con lui, per dargli sostegno, c'è la fidanzata Giulia De Lellis.

Il look di Tony Effe prima di Sanremo

Tony Effe a Sanremo 2025 porta in gara un brano dedicato alla sua città, Roma, cantato parzialmente in romanesco: Damme na mano. Non solo: nella serata delle cover omaggerà Franco Califano, duettando con Noemi. La Capitale è il posto che più ama al mondo e lo ha dimostrato anche con l'iniziativa promozionale messa in piedi a Sanremo, prima del Festival.

Il rapper si è dato alla vendita di maritozzi e specialità romane: ha inaugurato con Noemi e con lo chef Ruben il chiosco Damme da magna', preso immediatamente d'assalto dai fan. Il cantante ha fatto foto coi presenti, ha parlato coi passanti e non è passato inosservato il suo look: canotta bianca, jeans chiari, occhiali da sole con la montatura candida e ovviamente un grembiule da chef.

A impreziosire il tutto, gioielli di grande valore. Probabilmente Tiffany&Co. lo accompagnerà per tutta l'avventura sanremese, anche sul palco, serata dopo serata. I suoi outfit e i brand che vestirà sono top secret: si sa solo che sarà seguito dall'ex stylist di Elodie, Lorenzo Posocco.

Collana Tiffany&Co.

Quanto valgono gioielli e orologio

Impossibile non riconoscere subito l'iconica collana: il rapper ha scelto un modello inconfondibile di Tiffany&Co., di una delle collezioni più famose del brand. Si tratta della collana con maglie grandi a gradazione in oro giallo della linea HardWear: ogni maglia è rifinita a mano. È un gioiello elegante e sofisticato, disponibile in diverse dimensioni: questo con le maglie maxi costa 71 mila euro.

Orologio Audemars Piguet Royal Oak Chronograph

Decisamente vistoso anche l'orologio, un modello dal design ammaliante e lussuoso. È l'Audemars Piguet Royal Oak Chrono realizzato in collaborazione con 1017 ALYX 9SM e disegnato dallo stilista internazionale Matthew Williams. Lo aveva al polso anche lo scorso settembre, alla Milano Fashion Week. Il modello del 2023 presenta una cassa da 41 mm ed è interamente realizzato in oro giallo 18 carati (cassa e quadrante), con quadrante dalla finitura satinata verticale e lancette in oro giallo. Il prezzo si aggira intorno ai 200 mila euro.