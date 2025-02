video suggerito

Sanremo 2025, le anticipazioni sui look di cantanti e conduttori: tutto quello che abbiamo scoperto Chi veste i cantanti, i conduttori e gli ospiti di Sanremo 2025? Manca ormai pochissimo all'inizio del Festival e già circolano rumors e voci su cosa indosseranno i protagonisti sul palco dell'Ariston e quali sonno i brand scelti per l'occasione. Abbiamo cercato di fare un po' d'ordine chiedendo ai cantanti e agli stylist alcune anticipazioni sullo stile scelto per Sanremo, ecco cosa siamo riusciti a scoprire.

A cura di Marco Casola

Mancano ormai pochi giorni all'inizio di Sanremo 2025, che quest'anno inizierà martedì 11 febbraio e si chiuderà con la finale di sabato 5 febbraio. Alla conduzione ci sarà Carlo Conti, affiancato nelle varie serate da un parterre praticamente infinito di co-conduttori, con lui sul palco dell'Ariston, tra gli altri, ci saranno Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio, Mahmood, Katia Follesa, Geppi Cucciari ed Elettra Lamborghini. Dopo i primi ascolti (riservati alla stampa) delle canzoni e la pubblicazione dei testi e dei titoli dei brani in gara, è iniziato il toto nomi sugli stilisti che vestiranno i protagonisti del Festival.

Ormai da alcuni anni il paco di Sanremo è diventato un luogo imprescindibile dove i marchi della moda, da quelli alti a quelli più pop, devono esserci. Sono lontani i tempi in cui l'Ariston era considerato un luogo kitsch e nazional popolare, dal quale stare il più lontano possibile per evitare di "sporcare" il marchio. Ora le grandi Maison fanno a gara per vestire cantanti in gara e conduttori o conduttrici: negli ultimi anni abbiamo visto uno stuolo di look Dior, Dolce&Gabbana, Valentino e persino marchi più "snob" come Prada e Marni, quest'anno, poi, farà il suo debutto all'Ariston persino Chanel.

In questi giorni pre festival i rumors si sprecano, le supposizioni e le ipotesi basate su indizi scovati sui social o su vaghe informazioni raccattate qua e là rimbalzano sul web. Il nostro lavoro certosina di ricerca, basato su informazioni strappate agli uffici stampa dei brand, su dettagli rivelati dagli stylist che seguono gli artisti di Sanremo e sulle dichiarazioni rubate ai cantanti in gara, è raccolto in questa guida ai look del Festival, con tutte le anticipazioni sullo stile di conduttori, ospiti e cantanti in gara.

Da Carlo Conti ad Alessia Marcuzzi, cosa indossano i conduttori di Sanremo

Carlo Conti quest'anno raccoglie la grande eredità lasciata da Amadeus, che in cinque anni di conduzione e direzione artistica è riuscito a trasformare il Festival rendendolo il grande show che è oggi. Il conduttore dell'edizione 2025 ha scelto di affidare la sua immagine a Stefano Ricci, marchio di lusso sartoriale che firmerà i look custom per Sanremo. Tra i co-conduttori di quest'anno c'è Geppi Cucciari la quale per Sanremo resta fedele al suo stilista preferito, Antonio Marras, designer sardo che da anni la veste e che per Sanremo ha creato un guardaroba i cui abiti saranno un vero e proprio tributo alla Sardegna.

Il bozzetto dell'abito di Geppi Cucciari realizzato da Antonio Marras | Foto Antonio Marras

Alessia Marcuzzi apparirà sul palco della finale e, da quanto ha anticipato lei stessa sul suo profilo social, sembra che indosserà abiti Dolce&Gabbana. La conduttrice ha spoilerato il dettaglio di un abito in pizzo nero che potrebbe far parte dei suoi look sanremesi, a seguire lo styling sarà Claudia Scutti, sua fedele collaboratrice da anni. Qualche giorno fa Elettra Lamborghini ha postato sui social alcune stories in cui chiedeva consiglio ai fan sui look sanremesi da scegliere, il tutto all'interno dello showroom di Zuhair Murad, dunque sembra che sarà la Maison, celebre per i preziosi abiti ricchi di decori scintillanti a vestirla per l'avventura sanremese da conduttrice.

Alessia Marcuzzi

Mahmood, Cattelan e Katia Follesa

C'è ancora grande riserbo sui look di Mahmood, il cui styling è seguito da Ramona Tabita, il cantante è apparso all'ultima sfilata di Prada, il che fa pensare che almeno un look sarà curato dal celebre brand italiano. Katia Follesa condurrà la serata di giovedì 13 febbraio indossando tre look, più un extra, firmati Luisa Beccaria, a rivelarlo a Fanpage.it è il brand. Susanna Ausoni segue lo styling per Follesa e ci ha rivelato senza sbottonarsi troppo: "Con Katia stiamo sviluppando un lavoro molto romantico".

Mahmood alla sfilata di Prada

Sarà la stylist Rebecca Baglini a curare il guardaroba per il palco dell'Ariston di Alessandro Cattelan, co-conduttore della serata finale. Eravamo certi che avrebbe vestito abiti firmati Brunello Cucinelli, ma Baglini a Fanpage.it, rivela: "Su Alessandro posso solo dirti che ci saranno diversi brand, con lui abbiamo fatto un lavoro di grande artigianalità sartoriale".

Alessandro Cattelan in Brunello Cucinelli a Sarà Sanremo

Da Fedez ad Achille Lauro, i look dei concorrenti in gara

"Sarà tutto molto classy, lineare, niente di complesso e colorato, tutto molto semplice e sartoriale", così descrive i look di Fedez per Sanremo 2025, lo stylist Giulio Casagrande, che a Fanpage.it anticipa alcuni dettagli del guardaroba firmato Versace. Fedez per Sanremo sfoggerà look custom con completi scuri dalle giacche monopetto, alternati a camicie dal mood barocco con decori in perfetto stile Versace.

Achille Lauro alla sfilata di Dolce&Gabbana

Nicolò Cerioni, stylist di Achille Lauro, non rivela nulla sui look scelti per Achille Lauro. Quasi certamente il cantante sarà vestito da Dolce&Gabbana, in diverse occasioni lo abbiamo visto con abiti griffati dal duo di stilisti ed è anche apparso all'ultima sfilata a Milano del brand. Dopo i fasti del passato, in cui Lauro ci aveva stupito con spettacolari costumi di scena firmati Gucci, staremo a vedere se riuscirà ancora a lasciarci a bocca aperta. Cerioni cura lo styling anche di Brunori Sas, che indosserà abiti firmati Boglioli.

Rocco Hunt

Michele Potenza, curerà l'immagine di due concorrenti in gara Rocco Hunt e Bresh, e contribuirà allo styling anche di Damiano David, super ospite di questa edizione. Per Bresh i look scelti sono firmati Ami Paris, mentre lo stylist rivela a Fanpage.it che Rocco Hunt avrà un guardaroba interamente firmato Neil Barett:"Per Rocco Hunt ho pensato a un progetto di stile molto sobrio. Nei look c'è un'estetica sartoriale ma allo stesso tempo super contemporanea. Abbiamo utilizzato anche tessuti e capi più rock, ad esempio in una serata dovrebbe indossare una giacca in pelle, mentre per un'altra serata abbiamo giocato con delle trasparenze, avrà una polo trasparente, ma mai nulla di troppo eccessivo". Riguardo ai colori, agli accessori e ai decori scelti, Potenza spiega: "Con Rocco abbiamo lavorato principalmente sul nero, la sua è una canzone di denuncia sociale per cui lato look non volevamo fare niente di troppo vistoso. Abbiamo inserito anche dei gioielli e mixato i look sartoriali con un dettaglio più street, le sneaker".

Bresh

Chi veste Giorgia per Sanremo 2025

Giorgia, fa sapere l'ufficio stampa della cantante, sul palco di Sanremo sarà vestita da Dior e indosserà abiti custom made, realizzati per lei da Maria Grazia Chiuri, ispirati ad alcune grandi donne che per Giorgia sono state in qualche modo punti di riferimento. A curare lo styling è ancora Valentina Davoli, cugina di Giorgia che da anni la segue per creare i look delle occasioni pubbliche. Davoli a Fanpage.it rivela: "Si parte da alcune figure femminili della storia, rivisitando quello che è il loro stile con la visione moderna di Dior" e sul rapporto che lega da anni Giorgia con la Maison Dior spiega: "Giorgia e Maria Grazia Chiuri sono sempre in sintonia, loro hanno un rapporto di amicizia. L'ispirazione parte da grandi donne della storia, tenendo sempre d'occhio la comodità di cui Giorgia necessita sul palco e per i suoi live. In questo Maria Grazia è perfetta, lei realizza capi per tutte le donne, capi facilmente indossabili".

Giorgia

Chi firma gli abiti di Rose Villain e Serena Brancale

Dopo aver ammaliato il pubblico lo scorso anno con i suoi abiti Marni, GCDS e Balenciaga, quest'anno Rose Villain si affida a un unico brand, a vestirla sarà Fendi, mentre lo styling è firmato da Celia Arias. La stylist Ylenia Puglia, non si sbottona e sullo stile di Serena Brancale rivela a Fanpage.it: "Ci sarà una versione luminosa di Serena sul palco dell'Ariston, ma ci saranno in alcuni casi dei tocchi streetwear e un po' urban". In attesa di vedere la cantante all'Ariston abbiamo scoperto che indosserà uno o più look custom made firmati Balestra e potrebbe completare gli outfit con scarpe da sera Le Silla.

Come avevamo anticipato qualche settimana fa, Joan Thiele a Sanremo 2025 vestirà da capo a piedi Chanel, compreso borse, scarpe e gioielli, Maison francese che per la prima volta nella storia sbarca sul palco dell'Ariston, infatti non aveva mai vestito nessun cantante in gara e neanche conduttrici o vallette in passato.

Joan Thiele in Chanel nella foto ufficiale per l'annuncio della partecipazione a Sanremo

Sarah Toscano: "Gli abiti di Sanremo ispirati alle mie passioni"

Sarah Toscano sulla cover di Tv Sorrisi e Canzoni e sul palco di Sarà Sanremo era apparsa con alcuni look firmati Pucci, dunque molto probabilmente sarà questo il brand che la vestirà anche per il palco dell'Ariston, mentre i gioielli saranno firmati Miluna. La giovane cantante, vincitrice di Amici di Maria De Filippi in un'intervista a Fanpage.it ha spiegato come sono nati i look sanremesi: "Gli outfit che porterò sul palco sono ispirati sia alle mie passioni, a quello che piace a me, ma anche al brano Amarcord. Ci saranno i colori che piacciono a me, ma anche qualcosa di un po' più retrò". Le chiediamo anche se c'è un fil rouge che unisce i look delle diverse serate, Sarah risponde: "Assolutamente, è tutto collegato, non potresti invertire i look, anche i capelli saranno molto importanti".

Sarah Toscano con gioielli Miluna

Sui look sanremesi di Sarah Toscano ci racconta qualcosa in più il suo stylist, Simone Furlan, celebre per i suoi lavori di styling che raccontano sempre un viaggio o una storia, con look ricchi di significato e simbolismo. Furlan a Fanpage.it spiega: "Il nostro mondo di riferimento è un preppy chic, c'è anche un po' di stile da old Diva, il tutto sempre in chiave molto ironica. Ho preso dei riferimenti anche dalle serie televisive, c'è un pizzico di Gossip Girl, un po' di Scream Queen, c'è tutto quel mondo un po' girly per quanto riguarda le palette". Riguardo al brand Furlan non si sbottona e spiega: "Avremo un guardaroba tutto custom made, da testa a piedi, anche i gioielli e le scarpe, tutto quello che indosserà dal carpet alla finale è custom. Ci sarà un brand di gioielli fisso e un brand di abbigliamento fisso. Il brand di abbigliamento ci dà anche le scarpe. Abbiamo usato lo stesso brand anche perché volevo raccontare uno sviluppo, una storia durante tutte le serate. Avere un brand che ti fa tutto custom made ti aiuta a creare il racconto. Sul palco vedrete quattro versioni di Sara, cinque versioni di Sara se contiamo anche il carpet".

Francesca Michielin, come un soldatino a Sanremo

E' la cantante a rivelare a Fanpage.it la parola chiave che caratterizza i suoi look sanremesi: "Indosserò qualcosa di inaspettato, perché nessuno si aspetta che io mi vesta così. Però sarò assolutamente me stessa, l'idea è quella di essere un piccolo soldatino che canta vestito in una maniera inaspettata. Ti dico che la parola soldatino e la chiave. Sarò sicuramente un soldatino impreziosito di cose, ma comunque un soldatino". Susanna Ausoni, stylist di Francesca Michielin non si sbilancia sul brand ma spiega: "Abbiamo fatto un lavoro con un unico stilista, variando l'immagine rispetto all'ultimo Sanremo, quest'anno sarà più geometrica e indosserà più colori. Vedrete un lavoro molto diverso rispetto a quello che c'è stato nel 2021, abbiamo scelto una cifra completamente differente".

Francesca Michielin

I cuoricini griffati Valentino dei Coma_Cose

C'è grande attesa da parte del pubblico che si aspetta una cascata di "cuoricini" nei look Come_Cose. Sempre attenti allo stile e ai dettagli, quest'anno a Sanremo i due componenti del gruppo indosseranno abiti delle collezioni Valentino disegnate da Alessandro Michele. Tiny Idols, alias Silvia Ortombina, cura lo styling insieme a Pablo Patané, la stylist a Fanpage.it racconta dell'incontro con la Maison romana e spiega il perché della scelta: "Le ultime collezioni di Valentino sono piene di cuori, gattini, ciliegine, quando le abbiamo viste abbiamo pensato: sembrano disegnate apposta per noi" .

I Coma_Cose in Valentino

Chi veste Tony Effe e Irama

Tony Effe sarà seguito dall'ex stylist di Elodie, Lorenzo Posocco, sul trapper non ci sono ancora conferme, in molti pensano che vestirà Gucci perché a Sanremo è stato avvistato con abiti e accessori del brand e in passato aveva partecipato anche a una sfilata della Maison, in realtà pare che il brand orfano di stilista, Kering ha infatti comunicato l'addio di Sabato De Sarno, non lo vestirà. Alcuni ipotizzando per lui un guardaroba griffato Dsquared2. Irama per il palco ha scelto una serie di look firmati Balmain, sul cantante c'erano alcuni rumors riguardanti una possibile partecipazione di Fabio Maria Damato, ex braccio destro di Chiara Ferragni, chiamato per curare lo styling a Sanremo. Lo abbiamo chiesto all'ufficio stampa che ci ha risposto: "non ci sarà uno stylist particolare". L'immagine di Massimo Ranieri verrà curata da Carlo Pignatelli per tutte le serate, mentre Marcella Bella indosserà abiti Amen e Simone Cristicchi indosserà creazioni di Antonio Marras fin dal green carpet. Lucio Corsi attraverso il suo ufficio stampa fa sapere che non avrà uno stylist e che a Sanremo indosserà abiti che provengono dal suo guardaroba personale.

Irama

Ambra Pierantoni, stylist di Francesco Gabbani, attraverso una nota scritta fa sapere che: "Lo stile di Francesco si è evoluto negli anni, ma ha sempre mantenuto una coerenza con il concetto di “luce che brilla”, proprio come suggerisce il titolo del brano "Viva la vita". Il nostro percorso stilistico racconta l’equilibrio tra la raffinatezza e l'ironia. Potremmo dire che con Francesco e i brand che ci supporteranno per il palco e per i daily abbiamo trovato il modo di far brillare la sua personalità anche attraverso l’immagine, senza però farlo in maniera ostentata ed eccessiva, grazie anche alla sartorialità degli abiti, alla scelta dei tessuti e dei dettagli".

Willie Peyote

Willie Peyote indosserà una serie di look custom a rivelarlo è la stylist Silvia Ortombina che ci spiega: "Avremo tutti look custom, alcuni firmati Balestra e Corneliani, altri realizzati da Edithmarcel, con quest'ultimo brand volevamo fare qualcosa di green che si collegasse all'upcycling, credo che apriremo con un loro look, fatto con tessuti raccolti tra fondi di magazzino. C'è un fil rouge leggermente retrò, ma non troppo, che collega i look, dunque abbiamo dettagli come i mocassini col calzino bianco gli occhiali da sole Ray-Ban Club Master e un altro occhiale Tom Ford dal vago sapore anni 70. Poi abbiamo anche un look di Takaturna un brand di un designer giapponese che è di base a Torino, loro ci hanno fatto un bellissimo custom total black con giacca e pantalone. Su quest'abito ci sono dei piccoli occhielli e borchie che vanno a creare un dinamismo sulle spalle. Infine Balestra ci fa un custom per la serata delle cover, in questo caso mi piaceva riprendere sempre quel mood un po' 70's, quindi abbiamo scelto una giacca dell'archivio Balestra e l'hanno rifatta su misura l'artista. Ci abbiamo messo dentro un colore molto bello, che richiama anche l'album di Willy, che è il blu".

Maria Tomba, Alex Wyse e Settembre, i look delle nuove proposte

Federica Reali è la stylist che vestirà due giovani proposte, ovvero Maria Tomba e Settembre. Riguardo alla prima rivela a Fanpage.it: "Il simbolo di Maria è il pigiama, quindi su di lei c'è tutto questo aspetto molto giocoso e fanciullesco, questa è la sua estetica. Partendo dal pigiama ho fatto una ricerca e ho trovato un brand veronese, che è la stessa città di Maria, e ho scelto Santé Couture, un brand specializzato in camiceria che ha però uno stile un po' irriverente e giocoso, perfetto per Maria. Lo stile per Sanremo sarà una sorta di roccocò candy. Abbiamo sviluppato l'idea del pigiama ma con tessuti più pregiati, quindi taffetà di seta, pizzi francesi, applicazioni preziose. I colori sono il pervinca, il fucsia e il lilla, ma ci sarà una sorpresa per il primo look".

Maria Tomba

Riguardo Andrea Settembre, la stessa stylist spiega: "Andrea attraverso i look vuole esprimere il desiderio di essere grande, ma allo stesso tempo di non avere gli strumenti per esserlo davvero. Sono dunque partita da questo e mi sono collegata un po' allo stile college, al mood di uno studente che però si atteggia a grande, quindi con cravatte, giacche bomber e camicie. Per i look ho scelto anche cravatte Marinella, per aggiungere al look un tocco napoletano, Napoli è la città di Andrea. Abbiamo giocato anche con volumi ampi e over, mentre il fil rouge è la cravatta che ci sarà sempre".

L'ufficio stampa di Alex Wyse, tra i giovani in gara nella sezione nuove proposte di Sanremo 2025, ci fa sapere: "Il look di Alex si ispira agli anni 70 rivisitati in chiave contemporanea, con una particolare attenzione agli accessori, specialmente i gioielli, con alcuni pezzi vintage originali di Vincet Bijoux". Alex indosserà differenti brand per le diverse serate e per i look daily, tra cui abiti di Ballantyne, Federica Tosi, Miaoran e Avaro Figlio, e scarpe e gioielli di Scarosso e Radà.