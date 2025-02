Cosa indosserà Gaia a Sanremo 2025: “Il punto di partenza è lo stile gotico romantico”

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Gaia

Gaia torna a Sanremo, dopo il debutto all'Ariston del 2021 con Cuore Amaro e la partecipazione del 2024, nella serata delle cover, al fianco di Big Mama, Sissi e La Niña, sulle note di Lady Marmalade. La kermesse arriva dopo un periodo particolarmente fortunato, segnato dal grande successo ottenuto in coppia con Tony Effe: Sesso e Samba è stato un tormentone per mesi. A Sanremo 2025 porta la canzone Chiamo io chiami tu, un brano che affronta il tema delle incomprensioni, da superare per non perdersi. Ma cosa indosserà nelle serate della kermesse?

Lo stile di Gaia a Sanremo 2025

Alba Melendo è la stylist che cura i look di Gaia per Sanremo 2025. Le due si sono conosciute circa tre mesi fa e hanno instaurato un rapporto professionale basato su uno scambio molto aperto, che le ha portate ad intendersi immediatamente anche in vista della gara canora. "Quando le ho fatto delle proposte, erano molto simili alle reference che aveva lei. Quando lavoro con qualcuno dei miei clienti, mi piace proprio focalizzarmi su di loro: il punto di partenza sono loro, la loro personalità, la loro musica. Gaia è una forza e noi abbiamo creato un’immagine rispettando la sua identità".

Il progetto sanremese rientra, in realtà, in un progetto più ampio, a livello di immagine. Le esibizioni sul palco dell'Ariston, sono state pensate come parte di un percorso. La stylist ha spiegato: "Tra poco uscirà il suo album e allora abbiamo scelto uno storytelling che unisce album e quello che farà a Sanremo. È tutto un discorso unico, anche il videoclip che uscirà dopo".

Cosa indosserà la cantante

A Sanremo 2021 aveva scelto look monocromatici, con le frange come filo conduttore. Come la ritroveremo a Sanremo 2025? Le anticipazioni fanno pensare a qualcosa di nuovo: "Tutti e quattro i look che andranno sul palco sono look molto diversi, però a livello di stile raccontano comunque una storia: anche nella scelta dei diversi designer c'è un racconto dietro. Uno di loro è un New Wave, emergente, conosciuto a livello internazionale. Un altro abito è di un italiano, classico. Il punto di partenza è stato lo stile gotico romantico, però è sempre avanguardia: un gotico romantico calato nel giorno di oggi. È molto organico, però sempre elegante. Invece i look del daily sono più easy, ma hanno sempre questo stile. È lo stesso personaggio che si sviluppa su mattina, pomeriggio e sera".

Gaia a Sanremo 2021

E ha aggiunto: "Abbiamo voluto esaltare la sua silhouette, è fondamentale. I quattro abiti del palco sono a livello di silhouette abbastanza simili, ma tutti di brand diversi. E tutti seguono un uno stesso stile molto contemporaneo. Avevo tanti riferimenti del passato e abbiamo messo le reference insieme per raccontare una donna giovane, fresca. Ci siamo ispirati anche a personaggi di film, a un mondo post apocalittico. Useremo tantissimi accessori, per esempio anelli per i piedi. L’accessorio avrà un ruolo molto importante nei look. C’è l'uso del metallico. Diciamo che i metalli sia nei vestiti che negli accessori sono il punto di forza. È una Giovanna D’Arco dei nostri tempi, una donna lottatrice, che non ha bisogno di nessuno per sentirsi potente".