"Per lei ho costruito un nuraghe": perché l'abito di Geppi Cucciari a Sanremo è un omaggio alla Sardegna Geppi Cucciari sarà la co-conduttrice della quarta serata del Festival di Sanremo 2025. Cucciari sfoggerà una serie di abiti che rappresentano il suo profondo legame con la Sardegna, sua terra d'origine. Scopriamo quale brand indosserà.

A cura di Arianna Colzi

Geppi Cucciari

Mancano ormai pochi giorni all'inizio del Festival di Sanremo 2025. Durante questa edizione Carlo Conti sarà affiancato da una serie di co-conduttori che si alterneranno nel corso delle serate. Nella serata di martedì il presentatore sarà da solo alla conduzione; in quella di mercoledì sarà accompagnato da Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica; in quella giovedì, invece, saranno presenti Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Gran finale poi sabato con Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan che chiuderanno con Conti la 75esima edizione. Durante la serata di venerdì, quella dei duetti e delle cover, invece, Conti sarà protagonista sul palco dell'Ariston insieme a Mahmood e Geppi Cucciari. Quest'ultima sta conquistando il pubblico di Rai 3 con il suo Splendida Cornice ed è pronta a portare la sua comicità sul palco del Festival.

Cosa indosserà Geppi Cucciari al Festival di Sanremo 2025

Geppi Cucciari è molto legata alle sue origini sarde. Il suo legame con l'isola è da sempre molto forte, per questo non stupisce che per il palco dell'Ariston abbia deciso di affidarsi ad Antonio Marras. Il brand fondato dall'eponimo designer accompagna la carriera della conduttrice da 15 anni come lei stessa racconta: "Ho Antonio e Patrizia sempre con me nei momenti più importanti. Da 15 anni mi sono accanto. Coi loro vestiti, con la loro cura, con il loro amore per me, sul palco, ma anche quando scendo".

Per la co-conduzione di Geppi Cucciari Antonio Marras ha pensato a una serie di look che rappresentasse il legame tra Cucciari e la Sardegna. Amica di lunga data del brand, la conduttrice indosserà vestiti firmati Antonio Marras per tutte le uscite che farà sul palco nel corso della quarta serata.

Nel bozzetto, che possiamo mostrarvi in anteprima, si può evincere il messaggio che il designer e la conduttrice hanno voluto lanciare attraverso il vestito: "Geppi è Sardegna, e la Sardegna è il mondo. Geppi è una sorella, e in lei ci sonotutte le donne. Geppi è curiosità, e la curiosità è conoscenza. Per lei ho costruito un nuraghe, curato in ogni dettaglio", dichiara Marras.

Il bozzetto dell'abito di Geppi Cucciari realizzato da Antonio Marras | Foto Antonio Marras

L’abito jaquard presenta il disegno di un nuraghe sull'ampia gonna. Il nuraghe è uno dei motivi principali che fanno parte della collezione SS25 del brand, nonché uno degli edifici storici presenti in tutto il territorio sardo. Il vestito custom presenta un bustino steccato con uno scollo a conchiglia. Il designer sardo, poi, oltre a vestire Geppi Cucciari, realizzerà tutti gli abiti che vedremo indossati al Festival di Sanremo da Simone Cristicchi.