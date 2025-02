video suggerito

Alessia Marcuzzi rivela chi firmerà i suoi look a Sanremo: l'anticipazione sull'abito in pizzo nero Alessia Marcuzzi ha condiviso sui social un indizio sui look che indosserà al Festival di Sanremo. La conduttrice della serata finale ha immortalato su Instagram un momento delle prove.

A cura di Arianna Colzi

Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi torna a Sanremo. La conduttrice, che l'hanno scorso era stata invitata speciale all'Ariston per Viva Rai 2, il programma di Rosario Fiorello, quest'anno salirà sul palco con Carlo Conti. Insieme ad Alessandro Cattelan, infatti, sarà la co-conduttrice della serata finale. Marcuzzi, che ha compiuto 52 anni lo scorso novembre, tornerà a lavorare con Carlo Conti dopo l'esperienza dei David di Donatello: i due, infatti, avevano presentato insieme l'ultima edizione dei premi cinematografici e già allora si era ipotizzato un possibile tandem per il Festival di Sanremo. Per lei si tratta della prima volta come co-conduttrice di Sanremo: nel 2000 era stata conduttrice del DopoFestival – Sanremo Notte insieme a Fabio Fazio e ai Fichi d'India. In questi giorni, soprattutto sul suo profilo social, ha rivelato qualche dettaglio sui look che indosserà sul palco.

L'indizio sul look di Alessia Marcuzzi a Sanremo

In una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, Alessia Marcuzzi ha condiviso una foto in cui si vede una parte di un abito a sirena con la gonna in pizzo. Tra i profili menzionati dalla conduttrice, oltre a quello della sua stylist Claudia Scutti, c'è anche Dolce&Gabbana, brand che potrebbe indossare sul palco dell'Ariston.

L'indizio sul look di Alessia Marcuzzi a Sanremo

Gli indizi sul brand e sull'abito restano, appunto, solo indizi. Infatti Marcuzzi è ancora impegnata con le prove e i fitting, dunque quello che abbiamo intravisto potrebbe non essere l'abito che vedremo sul palco di Sanremo. Il brand fondato da Domenico Dolce e Stefano Gabbana era stato scelto da Alessia Marcuzzi anche per Boomerissima, il programma in onda su Rai 2 che ha condotto nel 2023. Sempre a Boomerissima l'avevamo vista con indosso un abito simile a quello condiviso nelle storie Instagram, con un mix tra pizzo e trasparenze. In quell'occasione, però, il vestito era midi e lasciava scoperte le gambe chilometriche.

I gioielli condivisi sui social da Alessia Marcuzzi

Sempre sui social, Alessia Marcuzzi ha condiviso la foto di un collier firmato Fabio Collection, lasciando ipotizzare che possa essere questo brand italiano a firmare i gioielli che sfoggerà sul palco.