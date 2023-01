Alessia Marcuzzi a Boomerissima è dark: nella seconda puntata indossa il tubino di pizzo trasparente Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Boomerissima e Alessia Marcuzzi ha ancora una volta incantato il pubblico col suo look. Ha puntato sullo stile dark con un sensuale tubino di pizzo trasparente che lasciava intravedere l’intimo.

A cura di Valeria Paglionico

Alessia Marcuzzi è tornata in tv dopo oltre due anni di pausa, lo ha fatto con un programma tutto suo intitolato Boomerissima, che ogni settimana vede sfidarsi boomer e millenial a colpi di canzoni e balletti della propria epoca. Certo, la conduttrice ha continuato ad avere un contatto diretto con i fan attraverso i social, ma è chiaro che la sua mancanza nel mondo dello spettacolo cominciava a farsi sentire. Ora è possibile ammirarla sul piccolo schermo, dove ogni martedì in prima serata incanta con la sua grinta e col suo stile glamour. Se per il debutto della trasmissione aveva scelto un look ispirato agli anni '80, questa volta ha preferito mettere in risalto la sua innata sensualità.

Alessia Marcuzzi in total black

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata di Boomerissima e, al di là dei concorrenti in gara, da Elena Santarelli a Giulia Stabile, ad attirare le attenzioni del pubblico è stata la "padrona di casa" Alessia Marcuzzi. Così come la scorsa settimana, anche questa volta ha puntato sul total black, trasformandosi in una dark lady dall'animo glamour e sensuale. Ha infatti indossato un tubino aderente e fasciante, un modello di pizzo con la gonna a tubino, le spalline sottili e la scollatura generosa. La sua particolarità? Il tessuto era trasparente e lasciava intravedere chiaramente l'intimo in tinta, ovvero la culotte a vita alta e il reggiseno a balconcino coordinato.

Alessia Marcuzzi nel backstage di Boomerissima

Lo stile dark di Alessia Marcuzzi

Con il suo abito fasciante in pizzo trasparente Alessia Marcuzzi ha messo in risalto la silhouette impeccabile che da sempre la contraddistingue, dando prova del fatto che non ha alcuna paura dell'età che avanza. Per completare l'outfit dark ha scelto un paio di décolleté in tinta con un vertiginoso tacco a spillo, mentre ha rinunciato ai gioielli preziosi e alla manicure. Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e ondulati, aggiungendo un tocco sbarazzino all'outfit. Non è mancato il rossetto rosso, ormai un tratto distintivo del suo stile. Insomma, la conduttrice potrà pure aver superato i 50 anni ma non ha perso la grinta, la bellezza e lo stile che la caratterizzano fin da giovanissima.