video suggerito

Alessia Marcuzzi a Capri col bikini pastello: per l’estate 2024 ritornano i costumi goffrati Alessia Marcuzzi ha dato ufficialmente il via alle sue vacanze estive. Attualmente è a Capri e si sta godendo le giornate tra passeggiate in centro e gite in barca all’ombra dei Faraglioni: ecco il suo nuovo bikini pastello destinato a diventare un must. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gli ultimi mesi sono stati particolarmente attivi per Alessia Marcuzzi, basti pensare al fatto che in tv ha spopolato sia col programma Boomerissima che con il dopo-festival anticonvenzionale insieme a Fiorello. Ora, dunque, per lei è arrivato il momento di concedersi un po' di relax: dopo aver trascorso qualche giorno a Formentera, ora è volata sull'isola di Capri e sta trascorrendo le sue giornate tra gite in barca all'ombra dei Faraglioni e passeggiate tra i suggestivi vicoletti del centro. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare dei look balneari all'insegna del glamour? Ecco il bikini pastello destinato a diventare un must che ha indossato per la giornata di mare.

Il look balneare di Alessia Marcuzzi

È ormai dal mese di maggio che Alessia Marcuzzi ha dato il via alle sue vacanze e al momento sembra non volersi proprio fermare, anzi, documenta con orgoglio ogni singola tappa di questa estate "infuocata" con dei primi piani sui look balneari scelti per i diversi momenti della giornata.

Il look da barca di Alessia Marcuzzi

Attualmente è a Capri e non ha perso occasione per organizzare una gita in barca con le amiche. Cosa ha indossato? Un adorabile bikini in rosa pastello firmato Reina Olga. Si tratta di un modello goffrato come quelli che andavano di moda negli anni '90, ha il reggiseno in stile sportivo con le spalline doppie e i tanga sgambatissimi coordinati. Il prezzo? Sul sito ufficiale del brand i due pezzi vengono venduti separatamente a 70 e 80 euro.

Leggi anche I costumi oro e bronzo per l'estate 2024

Bikini Reina Olga

Il ritorno dei costumi goffrati

Ricordate i costumi goffrati, quelli in tessuto "increspato" con disegno a rilievo tono su tono? Negli anni '90 hanno letteralmente spopolato e ora sembrano essere tornati in voga. Da diversi anni sono un vero e proprio must dell'estate e a darne l'ennesima prova è stata Alessia Marcuzzi. Che si tratti di modelli interi, di due pezzi con reggiseno sportivo o di micro bikini col triangolo, non importa, l'unica cosa che conta è che siano in tessuto goffrato. Quale colore scegliere? Le tinte pastello sono perfette per aggiungere un tocco di eleganza al proprio look balneare ma in alternativa si possono scegliere nuance vitaminiche, il simbolo della bella stagione. In quante seguiranno l'esempio di Alessia durante le prossime vacanze?