video suggerito

Ilary Blasi a Battiti Live cambia stile per la seconda puntata: chi ha firmato la tuta cargo oversize Ieri sera è andata in onda la seconda puntata di Battiti Live e Ilary Blasi ha sorpreso tutti con un nuovo stile. Niente più silhouette fascianti, ha preferito una jumpsuit oversize e dei maxi anelli con i cristalli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

28 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata di Battiti Live, il festival dell'estate targato Radio Norba che ogni settimana intrattiene gli spettatori di Canale 5 con i tormentoni che stanno dominando le classifiche musicali. Al di là degli artisti che si sfidano a colpi di hit, da Elodie ad Annalisa, fino ad arrivare a Big Mama e Alessandra Amoroso, la grande protagonista della trasmissione è la "padrona di casa" Ilary Blasi, che a partire da quest'anno ha preso il posto di Elisabetta Gregoraci insieme all'amico e collega Alvin. Per il secondo appuntamento (precedentemente registrato nella piazza di Molfetta) la presentatrice ha puntato sulle silhouette oversize ma senza rinunciare a qualche tocco scintillante: ecco chi ha firmato il suo look total denim.

Il look total denim di Ilary Blasi

Nella prima puntata aveva sorpreso il pubblico con degli appariscenti stivali d'oro, ora Ilary Blasi a Battiti Live ha cambiato stile. Ha abbandonato i bustier fascianti, i maxi spacchi e le scollature vertiginose, ha preferito una jumpsuit davvero oversize firmata Dsquared2.

Ilary Blasi in Dsquared2

Si tratta di un modello in total denim con i pantaloni cargo con cavallo bassissimo e tasconi laterali e il corpetto a camicia che ha lasciato sbottonato, rivelando un crop top nero tempestato di cristalli silver che ha lasciato scoperti gli addominali scolpiti. Niente tacchi a spillo, questa volta ha preferito un paio di stivaletti di pelle nera in stile texano di Le Silla.

Tuta Dsquared2

Chi ha firmato gli anelli coi cristalli di Ilary Blasi

Come da tradizione, Ilary non ha rinunciato al tocco esuberante. Ha completato il look con degli anelli XXL decorati con dei cristalli incastonati, ne ha indossato uno a ogni dito, da quello a forma di cuore a quello appuntito a effetto "artiglio".

Gli anelli Foreva di Ilary Blasi

Sono tutti firmati Foreva, il brand a cui si era affidata anche durante la sua ultima esperienza a L'isola dei famosi, e costano tra i 45 e i 55 euro al pezzo. Per quanto riguarda l'acconciatura, ha optato per uno chignon tiratissimo, mettendo in risalto sia il make-up curatissimo con focus sugli occhi che gli orecchini scintillanti.