Ilary Blasi a Battiti Live come una sirena: nella terza puntata brilla con la gonna di paillettes Oggi, 22 luglio 2024, va in onda la terza puntata di Battiti Live. Ilary Blasi sul palco si è trasformata in una sirena con una scintillante gonna di paillettes: ecco chi ha firmato il look. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Continua Battiti Live, il festival dell'estate targato Radio Norba diventato un appuntamento fisso del lunedì sera di Canale 5. Oggi, 22 luglio 2024, va in onda la terza puntata precedentemente registrata sullo sfondo del Castello Aragonese di Otranto, sul cui palco si esibiscono alcuni degli artisti più in vista del momento, da Fedez ad Annalisa, fino ad arrivare ad Angelina Mango. La vera protagonista del programma, però, è la padrona di casa Ilary Blasi, che fin dal debutto al posto di Elisabetta Gregoraci si è distinta per simpatia ed esuberanza: ecco chi ha firmato il suo scintillante look da sirena.

Chi ha firmato la gonna di paillettes di Ilary Blasi a Battiti Live

Ilary Blasi è la rivelazione della nuova edizione di Battiti Live, sul cui palco ha voluto accanto l'amico e collega Alvin. Settimana dopo settimana sorprende il pubblico con degli outfit che mixano glamour ed esuberanza, da quello con gli stivali d'oro alla maxi tuta total denim abbinata al top di cristalli. Per la terza puntata si è trasformata in una sirena in carne e ossa con un accessorio sparkling che difficilmente sarebbe potuto passare inosservato, una lunga gonna scintillante di Elisabetta Franchi. Si tratta di un modello a vita alta dalla silhouette fasciante, la cui particolarità sta nel fatto che è interamente tempestata di paillettes argentate.

Ilary Blasi in Elisabetta Franchi

Ilary Blasi a Battiti Live con le collane di cristalli

Per completare il tutto Ilary ha scelto un crop top nero con lo scollo a V e un paio di stivali dal vertiginoso tacco a spillo di Le Silla. Non sono mancati i gioielli maxi, ormai un tratto distintivo del suo stile, per la precisione una cascata di collane con catene e cristalli di De Liguoro e Foreva, da un choker scintillante a un modello più lungo con le pietre silver incastonate. Capelli sciolti e lisci, make-up con focus sulle labbra e manicure nude: la nuova conduttrice di Battiti Live sta letteralmente spopolando con il suo stile audace e glamour. Cosa indosserà per le puntate finali del seguitissimo festival dell'estate?

Ilary Blasi con collane De Liguoro e Foreva