Battiti Live 2024, i cantanti nella scaletta della seconda puntata di lunedì 15 luglio e a che ora inizia su Canale 5 Lunedì 15 luglio in onda su Canale5 la seconda puntata di Cornetto Battiti Live 2024 con Alvin, Ilary Blasi e Rebecca Staffelli. Sul palco della piazza di Molfetta tantissimi artisti tra cui Gaia, Tony Effe, Alessandra Amoroso e Big Mama. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Torna l'appuntamento musicale di Mediaset, con la seconda puntata di Cornetto Battiti Live in onda stasera, lunedì 15 luglio, su Canale 5 alle ore 21:20. Alla conduzione, dopo anni su Italia 1, ci sono Alvin e Ilary Blasi con la partecipazione di Rebecca Staffelli. Tanti gli ospiti delle puntate, come Elodie, Alessandra Amoroso, Tony Effe, Gaia e tanti altri. Ogni esibizione vedrà anche la partecipazione del corpo di ballo, formato perlopiù con ex allievi della scuola di Amici. Lo show è diretto da Luigi Antonini. La location principale è quella della piazza di Molfetta, ma ci saranno anche delle esibizioni on the road.

La scaletta dei cantanti di Cornetto Battiti Live a Molfetta stasera

Di seguito l'elenco dei cantanti che si esibiranno durante la seconda puntata di Battiti Live in onda lunedì 15 luglio alle ore 21:20 su Canale5. Non è possibile, come per ogni appuntamento, prevedere l'esatto ordine di esibizione, perché potrebbe essere stato modificato in fase di montaggio. Ad ogni modo, gli artisti che saliranno sul palco sono:

The Kolors

Elodie

Emma

Annalisa

Tannai

Tony Effe

Gaia

Alessandra Amoroso

Articolo 31

Mida

Rose Villain

Renga e Nek

Gabry Ponte

Holden

Paola e Chiara

Cristiano Malgioglio

Baby K

Big Mama

ComaCose

Clara

Olly

Santi Francesi

Le esibizioni on the road: da Elodie ai The Kolors

Come anticipato sono previste anche delle esibizioni on the road di alcuni artisti ospiti della trasmissione, sempre in diretta da alcune delle località più suggestive della Puglia. Nella seconda puntata, da Bari in collegamento ci sarà Elodie, mentre i The Kolors canteranno da Gravina.

Dove vedere Battiti Live e a che ora

La seconda puntata di Battiti Live 2024 andrà in onda lunedì 15 luglio alle ore 21:20 su Canale5. Sarà possibile assistere all'evento musicale anche in streaming da computer, smartphone e altri dispositivi collegandosi al sito MediasetInfinity.