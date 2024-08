video suggerito

“Sono nelle tue mani ed è un problema”, la battuta di Ilary Blasi ad Alvin durante Battiti Live “Sono nelle tue mani e questo è un problema”, ha detto Ilary Blasi scherzando a Alvin durante l’ultima puntata di Battiti Live, in onda su Canale 5, prima di annunciare l’esibizione del prossimo cantante in programma. Tra loro una simpatica gag che ha fatto il giro dei social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lunedì 5 agosto è andata in onda su Canale 5 l'ultima puntata di Cornetto Battiti Live. Alla conduzione ancora una volta Alvin e Ilary Blasi, mentre sul palco si sono alternati diversi ospiti, tra cui Gaia, The Kolors e Emma. Non sono mancati durante la serata alcuni momenti comici che hanno coinvolto i due conduttori, amici da anni e già coppia lavorativa durante la penultima edizione dell'Isola dei Famosi.

La battuta di Ilary Blasi ad Alvin

"Alvin dobbiamo andare avanti, io non so niente. Che abbiamo da fare?", ha chiesto Blasi all'amico e co conduttore della serata per cercare di capire quale sarebbe stato il prossimo ospite da annunciare, pronto a esibirsi sul palco. "Neanche io lo so, che facciamo?", ha risposto ironico lui. "Non sai chi c'è adesso?". lo ha incalzato la conduttrice. E ha poi aggiunto: "Sono nelle tue mani e questo è un problema".

La gag durante la scorsa puntata

Anche durante la scorsa puntata di Battiti Live, in onda il 30 luglio, Alvin e Ilary Blasi hanno dato vita a una simpatica gag. Lui ha chiamato sul palco la collega e, rivolgendosi al pubblico, ha detto: "Adesso chiamiamo Ilary, chiamiamola insieme". La conduttrice ha fatto il suo ingresso per presentare il prossimo artista che si sarebbe dovuto esibire e ha detto: "Stavo già qua. Stavo studiando perché il prossimo cantautore riesce a combinare le sonorità pop con i testi originali". Alvin l'ha allora interrotta: "Questa l'hai imparata a memoria, ma l'hai capita?". "No", la replica. Uno scambio di battute a cui i due hanno ormai abituato il pubblico, tra piccoli battibecchi e momenti di ironia. Tra loro un rapporto che dura da diversi anni, sia davanti che dietro le telecamere. Insieme hanno lavorato per molte edizioni all'Isola dei famosi.