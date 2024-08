video suggerito

Battiti Live 2024, i cantanti in scaletta nell'ultima puntata di lunedì 5 agosto e a che ora inizia su Canale5 Lunedì 5 agosto in onda su Canale5 la quinta e ultima puntata di Cornetto Battiti Live 2024 con Alvin, Ilary Blasi e Rebecca Staffelli. Sul palco della piazza di Molfetta tantissimi artisti tra cui i Gaia, The Kolors, Capoplaza, Emma, Boomdabash.

A cura di Elisabetta Murina

Stasera, lunedì 5 agosto, va in onda su Canale5 la quinta e ultima puntata di Cornetto Battiti Live. A condurre l'evento Alvin e Ilary Blasi con la partecipazione di Rebecca Staffelli. Sul palco tantissimi ospiti, tra cui Gaia, The Kolors, Capoplaza, Emma, Boomdabash. Gli artisti saranno accompagnati dal corpo di ballo formato da ex allievi della scuola di Amici. La regia è di Luigi Antonini. La puntata è la registrazione del concerto che si è tenuto lo scorso luglio, la location è quella del palco sul mare della piazza di Molfetta. Tuttavia, ci saranno anche delle esibizioni on the road.

La scaletta dei cantanti di Cornetto Battiti Live a Molfetta stasera

Vediamo l'elenco dei cantanti che si esibiranno nel corso dell'ultima puntata di Battiti Live in onda lunedì 5 agosto 2024 alle ore 21:20 su Canale5. Al momento non è possibile prevedere l'ordine di esibizione, perché potrebbe essere stato modificato in fase di montaggio. C'è però la certezza degli artisti che si esibiranno, ecco quali saranno:

Gaia,

The Kolors

Capoplaza

Emma

Boomdabash

Rocco Hunt

Francsco Gabbani

Petit

Mr Rain

Mida

Mietta,

Benji & Fede

Gabry Ponte

Sarah

Alex Britti

Matteo Paolillo

Alex

Ava

Cioffi

Berna

Dotan

Dove vedere l'ultima puntata di Battiti Live 2024 e a che ora

L'ultima puntata di Battiti Live 2024 andrà in onda lunedì 5 agosto alle ore 21:20 su Canale5. L'evento non sarà in diretta da Molfetta, ma è la registrazione di quanto avvenuto a luglio. Sarà possibile assistere all'evento anche in streaming, collegandosi al sito MediasetInfinity attraverso un proprio dispositivo, da computer, tablet, televisione. Oltre alle puntate on demand, disponibili subito dopo la messa in onda, gli utenti potranno accedere anche a contenuti esclusivi e interviste direttamente dal backstage.