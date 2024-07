video suggerito

A chi è ispirato il cappello di pelo rosa che Leo Gassman ha indossato a Battiti Live Leo Gassman è uno degli ospiti della quarta puntata di Battiti Live, sul cui palco si è esibito a petto nudo con un originale cappello di pelo rosa: a chi è ispirato l’accessorio? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Battiti Live 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Battiti Live, il festival musicale targato Radio Norba, è arrivato alla sua quarta puntata (precedentemente registrata a Otranto). Al di là della padrona di casa Ilary Blasi, che insieme ad Alvin ha preso il posto di Elisabetta Gregoraci, i veri protagonisti dell’evento sono gli artisti che sul palco ogni settimana si sfidano a colpi di tormentoni. Tra gli ospiti dell’appuntamento di oggi, 29 luglio, c’è anche Leo Gassman, esibitosi sulle note della scanzonata Take That. In quanti hanno notato il suo originale cappello di pelo?

Leo Gassman a petto nudo a Battiti Live

Leo Gassman, figlio di Alessandro Gassman, è tornato a fare musica dopo l’esperienza da attore nei panni di Franco Califano. Qualche mese fa ha lanciato Take That ma, complice il mood fresco e vacanziero della canzone, continua a proporla sui palcoscenici dei festival estivi come Battiti Live. Per affrontare il caldo di Otranto ha deciso di rinunciare alla t-shirt, ha preferito cantare a petto nudo con indosso solo un paio di bermuda cargo, lasciando così gli addominali in vista. Per completare il tutto ha scelto un cappellino multicolor che non poteva passare inosservato (e che in precedenza aveva già indossato in una particolare versione “invernale” e con le corna).

Leo Gassman a Battiti Live

Il cappello rosa di Leo Gassman

Già qualche tempo fa Leo Gassman aveva spiegato il motivo per cui da diversi mesi sta indossando sempre dei cappelli colorati: gli mettono allegria e si adeguano alla perfezione al mood di Take That. Per l’esibizione a Battiti Live ne ha sfoggiato un modello in pelo total pink con i paraorecchie allacciati sopra al capo e degli occhi a effetto manga ricamati sul davanti.

Leggi anche Ilary Blasi nella quarta puntata di Battiti Live: stasera il look brilla con la cascata di bracciali

Il cappello cartoon

Si tratta di un accessorio che può essere facilmente trovato sugli e-commerce low-cost ma in quanti sanno a chi si ispira? Il personaggio rappresentato è Kirby, il mostriciattolo tondo dei videogiochi della Nintendo degli anni ’90 (che di recente è stato modernizzato da HAL Laboratory). Dopo Mahmood in mutande, non è forse Leo Gassman l’artista più originale di Battiti Live?