Battiti Live, i cantanti nella scaletta della quarta puntata del 29 luglio e a che ora inizia su Canale5 Stasera, lunedì 29 luglio 2024, in onda su Canale5 è atteso il quarto appuntamento con Cornetto Battiti Live. Ilary Blasi e Alvin, con Rebecca Staffelli, dirigono un nuovo evento musicale dal Castello Aragonese di Otranto: ecco la scaletta con gli artisti che canteranno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Dopo il successo delle scorse settimane, torna in onda con un nuovo appuntamento il concerto Cornetto Battiti Live in programma per le 21.20 su Canale5 questa sera di lunedì 29 luglio 2024. Ilary Blasi e Alvin, accompagnati da Rebecca Staffelli, dirigono un nuovo evento al ritmo di tanta musica: non mancheranno, poi, nuove gag e battute della presentatrice romana. Da Fedez e Emis Killa a Achille Lauro e Holden, ecco tutti gli artisti che si esibiranno stasera. La scaletta non è in ordine di apparizione.

La scaletta dei cantanti di Cornetto Battiti Live stasera

Dal suggestivo palco del Castello Aragonese di Otranto, Cornetto Battiti Live stasera su Canale5 offrirà ai telespettatori la musica del panorama italiano ed internazionale. Nel quarto appuntamento si alterneranno sul palco tanti artisti, talenti da poco usciti da Amici e nomi celebri della musica italiana accompagnati dal corpo di ballo formato anche dagli allievi del talent show di Maria de Filippi. Ecco la scaletta, non in ordine di esibizione:

Gianna Nannini

Ricchi e Poveri

Fedez

Emis Killa

Achille Lauro

Ermal Meta

Arisa

Noemi

Piero Pelù

La Rappresentante Di Lista

Holden

Gabry Ponte

Capo Plaza

ComaCose

LDA

Leo Gassmann

Il Tre

Zerb

Le esibizioni on the road della quarta puntata

Come capitato nelle precedenti puntate, alcune esibizioni saranno on the road in giro per la Puglia, in alcune delle più apprezzate località turistiche. Nella puntata di stasera i protagonisti delle performance on the road saranno Irama, che canterà a San Ferdinando, comune in provincia di Barletta, e Rocco Hunt che sarà a Sammichele di Bari.

Dove vedere Battiti Live e a che ora

La quarta puntata di Battiti Live 2024 andrà in onda lunedì 29 luglio dalle ore 21:20 su Canale5. Sarà possibile assistere all'evento musicale anche in streaming da computer, smartphone e altri dispositivi collegandosi al sito MediasetInfinity.