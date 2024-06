Nel telefono di Holden: “Non sto con Sarah ma mi divertono i collegamenti geniali dei fan” Holden ha mostrato a Fanpage il suo cellulare e ci ha parlato dell’amicizia con Giulia Stabile e sarah Toscano, dello scrivere musica, di Amici e dei concerti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

Holden (ph Francesco Galgano per Fanpage)

Holden ha mostrato a Fanpage cosa c'è dentro il suo cellulare. Il finalista di Amici, e autore di canzoni come Dimmi che non è un addio, Nuvola e l'ultimo singolo Randagi, infatti, è stato ospite in redazione dove aprendoci le porte del suo cellulare ci ha parlato della vita in casetta, del rapporto con gli altri cantanti della casa, delle voci (infondate) della sua relazione con sarah Toscano, dell'amicizia con Giulia Stabile, delle canzoni annotate sul telefonino, dell'amore per lo studio di registrazione, ma anche del rapporto che ha intrattenuto con Marta Donà, manager sua e di artisti come Marco Mengoni, Francesca Michielin e Angelina Mango, tra gli altri.

Il cantautore, che ha pubblicato l'EP Joseph, ha parlato del rapporto con gli altri colleghi nella casetta di Amici e delle difficoltà dovute al lavoro: "Con gli altri il rapporto è bello, è un ambiente che ti mette in difficoltà, quindi spesso quando torni in casetta non sei sempre la persona più felice del mondo. Sicuramente quello ha reso tutto un po' più complicato, però i rapporti in casetta con tutti sono ottimi". E a proposito dei rapporti, Holden ha anche parlato dell'amicizia nata con la ballerina Giulia Stabile: "L'ultimo screen è quello di una videochiamata con Giulia Stabile, presi tutti e due per trucco e parrucco. Giulia è anche l'ultima persona che ho chiamato. Ci siamo conosciuti in casetta ad Amici, essendo una professionista avevamo poco modo di conoscerci e parlare, però da quando è finito il programma ci siamo visti, abbiamo stretto amicizia in pochissimo tempo e ne sono molto contento".

E a proposito di rapporti in casetta, appena uscito ha cominciato a girare una voce che voleva che tra lui e Sarah Toscano ci fosse più di un0amicizia, ma lui ancora una volta smentisce, però si dice sorpreso da come sui social riescano a fare dei collegamenti talmente stravaganti da sembrare veri, a cui si aggiungono i like della madre: "(Sui social, ndr) Dicono che sto con Sarah e mi dispiace deludere le persone ma non è così. Però mi ha fatto ridere che c'è mia madre che purtroppo non sa usare i social e ha messo ‘mi piace' a un commento su X e allora la gente dice ‘avete visto, pure la madre, vabbè…'. Questa cosa è un po' strana, è facile fare congetture, un po' mi spiace solo di questa cosa di Sarah, perché riescono a trovare delle cose incredibili al punto che io quasi ci stavo credendo, ho detto: ‘Oddio ma non è che forse sto con Sarah e non lo so?' perché questa gente è un po' matta e un po' genio, però con Sarah non c'è niente.

"Quasi tutte le mie canzoni nascono suonando il pianoforte – ha raccontato il cantautore parlando dell'uso delle note sul cellulare -, magari registro un provinaccio e piano piano si va lavorando il pezzo, la produzione, la scrittura, però spesso tante cose vengono in mete, registro con memo vocale o scrivo in note e mi appunto tutto. Mi piace molto stare sulle produzioni, il primo approccio è molto caotico, tendo ad avere il progetto che quando lo apri e lo fai vedere la gente non capisce cosa succede e poi in fase di rifinitura allora do un ordine al progetto" e ha aggiunto "Il tempo di scrivere è poco in casetta, facevo fatica a stare appresso a tutto, le produzioni, la rifinitura, perché per abitudine tendo a stare il più possibile in studio, la sera dopo cena anche se sono stanco sono contento di lavorare su cose che magari non usciranno mai, ma mi piace stare lì e buttare ciò che mi viene in mente, quindi di cose non finite, iniziate, nuove ce ne sono tante".

L'esperienza ad Amici gli ha anche "regalato" un nuovo management, quello de La Tarma, che ha nel proprio roster artisti come Marco Mengoni, Francesca Michielin e Angelina Mango e che aveva i Maneskin quando vinsero Sanremo ed Eurovision: "Il secondo gruppo Whatsapp che uso di più è quello de La Tarma rec, il gruppo della discografica La Tarma. Per me lavorare con Marta (Donà, la fondatrice dell'agenzia, ndr) era un sogno, anche prima di entrare perché c'è un rispetto enorme per quello che fa. Abbiamo avuto modo di conoscerci e per me è un sogno che si realizza".

Infine Holden ha parlato del perché il suo Ep è uscito una settimana dopo quello degli altri colleghi e anche della sua voglia di suonare live: "L'Ep è uscito una settimana dopo rispetto agli altri perché era tanto il lavoro da fare, non ero riuscito a stare nei tempi (…). Prima di Amici ho scritto un album che è uscito col covi e non avevo mai avuto l'opportunità di suonarlo dal vivo, di cantarlo con le persone, quindi ci tengo tanto anche da quel lato lì, comunque avevo fatto un grande lavoro su quel disco, a cui sono particolarmente affezionato e con Joseph credo che sarà incredibile dal punto di vista personale".