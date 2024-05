video suggerito

Randagi di Holden, il testo e il significato dell'inedito ad Amici 23 Randagi è il quarto inedito di Holden, uno dei sei concorrenti in finale ad Amici 23. Qui il testo e il significato di Randagi.

A cura di Vincenzo Nasto

Holden, Amici 23

Manca solo una settimana al nuovo Ep di Holden, uno dei sei finalisti di Amici 23. Il progetto, dal titolo Joseph, conterrà i quattro brani presentati nel suo percorso all'interno del talent, tra cui Randagi. Si tratta dell'ultimo singolo presentato lo scorso 2 maggio durante la settima puntata del Serale. La canzone, già disponibile in streaming dallo scorso 30 aprile, ha superato il milione di ascolti su Spotify. Si tratta di un biglietto da visita importante per il giovane cantante e producer romano, che ha firmato con l'etichettaLaTarma Records di Marta Donà, la stessa di Marco Mengoni ed Angelina Mango, con cui ha anche composto Nuvola. Il brano è stato prodotto dallo stesso Holden e da Kyv, mentre co-autori del brano sono Alessandro La Cava, Jeson e lo stesso Kyv. Qui il testo e il significato di Randagi.

Il testo della canzone Randagi

Le tue mani più letali degli spari

Non lasciare la presa, rimani

Se cadiamo, aggrappati

Come un salto giù da dieci piani

E spero qualcuno mi salvi

Se con te ė come perdere i sensi

E non posso e non voglio fermarmi

O che ti fermi

Non c'è niente che io possa farci

Siamo soli, invisibili agli altri, mhm, ah, ha

Bruciano gli occhi con i tuoi abbaglianti

Dimmi perché ora piangi (Eh, eh)

E mi guardi anche se non mi vedi

Tranne quando siamo stesi

Ubriachi sopra i marciapiedi

Ti ricordi, correvamo contro ve-ve-ve-vento

Nel buio sui duece-ce-ce-cеnto

In fondo è stato be-be-be-bеllo

Cani randagi, noi siamo uguali, eh, eh

Gira tutto e mi sembra l'inferno

Fai la dura, ma hai il cuore di spugna

Vorrei crederci e dire lo stesso

Quando dici che tutto si aggiusta

Tu che sembri anche troppo perfetta

Così bella che sembra una truffa

Sono qui, pronto a venderti il cuore

Aspettando soltanto la cifra più giusta

E non voglio sprecare un momento

Le tue unghie mi strappano a righe

Io che ho sempre avuto il vuoto dentro

E chissà come, tu lo riesci a riempire

Non so come raccogliere i pezzi

Ho imparato solo a demolire

Prendi fuoco sopra la mia pelle

Ma sei come ghiaccio sulle ferite

Bruciano gli occhi con i tuoi abbaglianti

Dimmi perché ora piangi (Eh, eh)

E mi guardi anche se non mi vedi

Tranne quando siamo stesi

Ubriachi sopra i marciapiedi

Ti ricordi, correvamo contro ve-ve-ve-vento

Nel buio sui duece-ce-ce-cento

In fondo è stato be-be-be-bello

Cani randagi, noi siamo uguali, eh, eh

(Ti ricordi, correvamo contro vento)

Se ti parlo e non ascolti una parola

C'è qualcosa in noi che proprio non funziona

Lo so anche se non lo ammetto

Niente ha senso se non sei con me

E mi guardi anche se non mi vedi

Tranne quando siamo stesi

Ubriachi sopra i marciapiedi

Ti ricordi, correvamo contro ve-ve-ve-vento

Nel buio sui duece-ce-ce-cento

In fondo è stato be-be-be-bello

Cani randagi, noi siamo uguali, eh, eh

Il significato di Randagi

Randagi è stata prodotta da dallo stesso Holden e da Kyv, mentre co-autori del brano sono Alessandro La Cava, Jeson e lo stesso Kyv. La canzone, presentata in anteprima durante la settima puntata del Serale di Amici 23, potrebbe chiudere il cerchio magico cominciato con Dimmi che non è un addio, il primo brano disco d'oro di Amici 23. La canzone si concentra su una relazione passata, che purtroppo ha bruciato i due partner, senza però cancellare i ricordi più belli, come quando Holden canta: "E mi guardi anche se non mi vedi, tranne quando siamo stesi ubriachi sopra i marciapiedi". A testimoniare la distanza nella coppia, Holden canta: "Se ti parlo e non ascolti una parola, c'è qualcosa in noi che proprio non funziona, lo so anche se non lo ammetto". La canzone ha collezionato oltre un milione di ascolti su Spotify e potrebbe esser la carta vincente per aspirare alla vittoria finale del talent.