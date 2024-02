Significato e testo di Dimmi che non è un addio, Holden racconta l’inevitabilità della separazione Il significato e il testo della canzone di Holden, inedito di uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Holden è uno dei protagonisti di Amici 23, il talent di Maria De Filippi che ha lanciato molti cantanti in questi ultimi anni, dove ha presentato l'inedito "Dimmi che non è un addio". Scelto da Rudy Zerby, Holden è il nome d'arte di Joseph Carta, figlio di Paolo carta, musicista e marito di Laura Pausini. Come noto, il suo nome era noto ben prima dell'ingresso nella scuola: sono anni, infatti, che Holden scrive, produce e canta e alcuni suoi brani vantano già milioni di stream ("Na na na", "Non fa per me", "Cadiamo insieme") e ha alle spalle l'album "Prologo" in cui ci sono ance i feat di Coez, Quentin40 e Gemello.

Il testo di Dimmi che non è un addio

Non ignorerò la sorte

come fossero consigli

se nel buio che ci inghiotte

non sembriamo stare qui

e spero non mi cambierà

che l’aria poi mi ritoccherà

che scacci via un po’ dei miei guai

spero che lo capirai

se nel buio che c’è

pensavo a me

e pensavo a te

dimmi perché

dimmi che non è un addio

dimmi che non è un addio

nel buio che c’è

cerco la tua mano

se devi dirlo

dimmelo piano

dimmi che non è un addio

questo sembra un vero addio

ora che

sono solo in un appartamento

tu bevi un cocktail

in un pub al centro

con il tempo svanirà ogni momento

dimmi che non hai paura adesso

tu non vuoi svegliarti sola nel tuo letto

io sdraiato sul parquet

nel buio pesto

dimmi che non è un addio

se nel buio che c’è

pensavo a me

e pensavo a te

dimmi perché

dimmi che non è un addio

dimmi che non è un addio

nel buio che c’è

cerco la tua mano

se devi dirlo

dimmelo piano

dimmi che non è un addio

questo sembra un vero addio

Il significato di Dimmi che non è un addio di Holden

Holden ha presentato l'inedito davanti a Linus, direttore editoriale del polo radiofonico del gruppo GEDI e direttore creativo di Radio Deejay, il nuovo singolo, prodotto da lui e da Katoo. Prima di cantare, Holden ha raccontato così, al giudice, il senso della sua canzone: "Questo è un pezzo che parla di un legame molto forte e del momento in cui finisce e un po' dell'inevitabilità della separazione". Il testo racconta del protagonista che solo a casa immagina l'ex compagna mentre beve in un pub, senza di lui, sperando che il loro non sia un addio definitivo: "Nel buio che c’è cerco la tua mano, se devi dirlo dimmelo piano, dimmi che non è un addio. Questo sembra un vero addio".