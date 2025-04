video suggerito

Perché Anna, Olly e Sarah Toscano sono considerati i talenti italiani under 30 Forbes ha pubblicato da alcune ore le classifiche degli Under 30 di maggior talento che cambieranno il mondo: nella sezione Intrattenimento troviamo tre protagonisti come Anna, Olly e Sarah Toscano. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Vincenzo Nasto

Anna, Olly e Sarah, via Comunicato Stampa

C'è tanta musica italiana nella classifica dei talenti Under 30 nel mondo dell'intrattenimento stilata da Forbes nel 2025 e disponibile online da alcune ore. E se per alcuni, la presenza era quasi scontata osservando gli ultimi 12 mesi, l'impatto dei loro progetti e la vastità di pubblico raggiunto, c'è anche chi ha sorpreso con un'escalation dirompente. I tre nomi di maggior impatto che troviamo nella lista sono quelli della rapper Anna, il vincitore di Sanremo 2025 Olly e la vincitrice di Amici 23 Sarah Toscano, rispettivamente 21, 23 e 19 anni. Nella lista compare anche un musicista jazz: stiamo parlando del 21enne Francesco Cavestri, compositore classe 2003, che dopo aver studiato pianoforte jazz al Conservatorio di Bologna, ha anche vinto due borse di studio negli Stati Uniti: al Berklee College of music di Boston e alla New School di New York. Anche se giovanissimo ha pubblicato già tre album, collaborando anche con il trombettista Fabrizio Bosso e Paolo Fresu. Il 21 gennaio scorso ha pubblicato un singolo in collaborazione con Willie Peyote dal titolo Entropia.

L'anno magnifico di Anna con Vera Baddie e il vincitore del Festival di Sanremo 2025 Olly

Ma ritorniamo sul terzetto e partiamo da Anna. Non può che essere definita la cantante del 2024 e non solo per l'incredibile successo di copie avuto negli ultimi 12 mesi, con oltre 2,5 milioni di copie certificate. A questo si aggiungono le 9 settimane consecutive in testa alla classifica degli album più venduti in Italia con Vera Baddie, ma soprattutto i 4 dischi di platino conquistati dal progetto. Ci si poteva attendere una sua presenza al Festival di Sanremo 2025 per l'incredibile apporto avuto negli scorsi mesi, ma l'arrivo in Liguria sembra solo rinviato. Chi invece alla seconda apparizione ha trascinato il suo brano alla vittoria finale è Olly.

Il cantante ligure, grazie al successo di Balorda Nostalgia, si proietta come uno dei progetti musicali pop più riusciti negli ultimi anni, un filone targato LaTarma Records, come nelle precedenti tre edizioni del Festival con Angelina Mango, Marco Mengoni e i Måneskin. Ma facendo un passo indietro possiamo anche osservare come il cantante è arrivato al Festival tra i favoriti alla vittoria finale: potremmo rifarci per esempio al successo di Tutta Vita, il suo secondo album di inediti. L'album, certificato 2 volte disco di platino, conteneva al suo interno alcuni dei lavori di maggior successo del cantante: dalla collaborazione con Angelina Mango in Per Due Come Noi a Devastante, passando per A Squarciagola ma soprattutto Scarabocchi: proprio Devastante è diventata una delle canzoni italiane con il numero maggiore di stream lo scorso anno, con 95 milioni di ascolti.

Sarah Toscano, da Amici con Sexy Magica a Sanremo 2025 con Amarcord

Dulcis in fundo Sarah Toscano: apparsa nella scorsa edizione di Amici, la cantante classe 2006 da Vigevano ha conquistato in maniera dirompente l'inserimento in questa classifica. Basti pensare al percorso condotto ad Amici, quando proiettata nella narrativa da underdog, è riuscita a superare man mano tutti gli altri concorrenti più accreditati. Simbolo del successo soprattutto il suo ultimo inedito Sexy Magica, contenuto nell'Ep Sarah pubblicato dopo la trasmissione. Poi l'annuncio della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025, mantenendo il legame formato tra Sanremo e il talent musicale di Canale 5: Sarah arriva con il brano Amarcord a cui avevano lavorato anche Jacopo Ettorre, Federica Abbate, Leonardo Grillotti, Eugenio Maimone e la coppia di producer Mark & Kremont.

I cantanti inseriti nella Forbes Under 30 nelle passate edizioni: da Angelina Mango a Geolier

In un clima non certo semplice per la cantante, ha comunque conquistato il 17° posto finale, entrando comunque nella top 20 dei singoli più venduti FIMI. In questo momento la canzone conta quasi 17 milioni di stream. Ma osservando il passato, chi sono i cantanti che hanno fatto parte di questa classifica? Solo un anno fa erano stati inseriti Alfa, la vincitrice del Festival Angelina Mango, ma anche Clara e Leo Gassman. Un passo indietro e i tre protagonisti del Festival, Geolier, Lazza e Tananai si erano presi un posto negli under 30 di maggior talento nel 2023. A questi si aggiungeva anche la pianista Beatrice Rana. E l'anno precedente, con la vittoria del Festival con Mahmood con Brividi era Blanco a esser inserito nella classifica, a cui si aggiungeva la sorpresa di Amici Sangiovanni, l'autore più venduto Rkomi con Taxi Driver e Ariete.