video suggerito

Olly, il vincitore di Sanremo 2025 che non abbiamo visto arrivare Dopo aver nascosto tutta la dimensione extra-musicale al Festival, Olly ha sorpreso tutti, vincendo con Balorda Nostalgia Sanremo 2025. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Olly, Sanremo 2025

La natura "devastante" di una vittoria al Festival di Sanremo come quella di Olly con Balorda Nostalgia, ha poche analogie con il passato. È un frammento di vita, che lo stesso Olly ha quasi ricacciato dalla sua mente, quando negli scorsi mesi, c'era qualche piccola indiscrezione sul suo ruolo da insider per la vittoria del Festival. Uno strumento per proteggere il suo cammino sanremese, in cui ha portato sé stesso, anche la sua timidezza, la sua natura schiva, quando dopo la prima serata, il suo nome non era rientrato nella cinquina. E da lì che è cominciato il Festival di Sanremo di Olly, riapppropriatosi di un palco che lo aveva visto salire solo due anni prima con Polvere e un po' prima con L'anima balla a Sanremo Giovani 2022: il 24° posto era solo un lontano ricordo, un saggio di ciò che sarebbe potuto essere. E poi è stato, perché potrebbe essere ingeneroso anche per lo stesso artista confrontare le esibizioni di quest'edizione con quelle passate: una presenza scenica diversa, una voce che esplode nel ritornello come un urlo da stadio, rincarando un'immaginario che fa della spensieratezza e della nostalgia un luogo in cui sentirsi a casa.

Come un lottatore, come De Niro in Toro Scatenato, visual del suo brano sanremese, Olly ha portato sul palco il suo pedigree: Genova, Goran Bregović e la Wedding & Funeral Band, interpretando Il Pescatore di De Andrè, ma anche una sicurezza nello staging che gli ha permesso di dominare il palco. Proprio durante la serata cover, in uno teatro gremito di un pubblico forse distante da ciò che stava assistendo, è salito con i piedi sulla sedia, incitandolo, muovendolo su uno dei brani più ostici del cantautore ligure. Non è stato il primo a farlo, non è stato neanche il primo a portare De Andrè sul palco di Sanremo. Ma come aveva fatto con Balorda Nostalgia "invita l'ascoltatore a identificarsi nella sua balorda nostalgia, un sentimento comune ai vecchi spettatori di Sanremo, ma anche ai giovani coetanei del cantante, per i quali davvero la comparsa di questa sensazione può essere balorda", parola di Federico Pucci.

E fino a qualche ora fa, immaginare la vittoria finale di Olly a Sanremo 2025 poteva essere un'idea poco associabile con la realtà, in un universo di canzoni che per tutto il festival non hanno trovato una propria classificazione, e non solo per la scelta "randomica" del direttore artistico Carlo Conti. Ma riassorbendo tutto ciò che è accaduto negli ultimi giorni, osservando il processo che ha portato anche il pubblico dell'Ariston alla standing ovation nei suoi confronti in finale, tutti i pezzi sembrano trovare una giusta dimensione, un giusto posizionamento. Il senso inebriante di un underdog, anche se con un album di grande successo come Tutta Vita hit come Per due come noi con Angelina Mango e Devastante, ha pervaso il pubblico in teatro e a casa, incuriosito da un cantante che in questo Festival ha ribaltato la visione mondana, nascondendo tutto ciò che non riguardasse la musica.

Leggi anche Olly è il vincitore di Sanremo 2025 con la canzone Balorda Nostalgia, la classifica completa dopo la finale

Ma non può essere solo un successo di Olly, della sua Balorda Nostalgia: perché tutto questo non sarebbe stato possibile senza Marta Donà, manager di 4 degli ultimi 5 vincitori del Festival. Ma anche senza Jvli e Pierfrancesco Pasini, collaboratori nella stesura di Balorda Nostalgia. Ed è possibile che Olly cercherà di nascondersi ancora, dietro questa vittoria, tra le più importanti della sua vita. E in quello spazio cieco che è possibile scorgere perché non abbiamo visto arrivare la sua vittoria, tra le più devastanti degli ultimi anni di Sanremo.