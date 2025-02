video suggerito

Come Olly ha conquistato Sanremo e i social, ribaltando la 24° posizione di Polvere Olly, dopo il 24° posto di Polvere al Festival di Sanremo 2023, è tra i favoriti alla vittoria finale di Sanremo 2025: com’è cambiato negli anni il cantante. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Olly, Sanremo 2025

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Se c'è uno spazio che potrebbe raccontare meglio il percorso transitorio, di crescita, di alcuni dei più grandi autori italiani, quello è il Festival di Sanremo. Solo negli ultimi anni ha assistito alla crescita di artisti come Elodie, Annalisa, ma anche Tananai, passato dall'ultima posizione di Sesso Occasionale e arrivando solo dopo un anno, con Tango, a contendere la vittoria finale a Marco Mengoni con Due vite. Una storia di "redenzione" che potrebbe accogliere, quest'anno, anche Federico Olivieri, nome d'arte di Olly. Basti solo pensare al successo di Balorda Nostalgia, in testa su Spotify nelle 24 ore d'esordio del brano, ma anche al primo posto della classifica FIMI dei singoli più venduti. Un risultato che ora potrebbe non sorprendere, anzi viene accolto con l'entusiasmo di chi è consapevole quanto il lavoro fatto, anche insieme a Jvli e Pierfrancesco Pasini, sia nella giusta traiettoria.

Ma com'è arrivato Olly a questo Festival di Sanremo? Si potrebbe ripartire dai progetti presentati dal 2023 da Olly, dopo la partecipazione a Sanremo Giovani con L'anima balla e successivamente da concorrente Big con Polvere. Infatti, dopo la 24° posizione, l'autore ligure aveva accolto così il risultato, non proprio favorevole, nell'intervista a Fanpage.it: "La gente lo sta capendo più dopo il Festival: se la musica arriva alle persone è quello che conta. Bisogna mettersi alla prova, mettersi in dubbio, riguardarsi, risentirsi. È stato un catalizzatore di crescita. Devi metterti in gioco convinto, per tanto tempo, costante, tenere la testa sul pezzo. La cosa più grande che ho imparato è di dovermi sentire all'altezza. Se sono qui è perché me lo merito e devo far valere la mia posizione. Mi ha aiutato con la consapevolezza".

Una consapevolezza traslata nell'ep Gira, il mondo gira: entrano nel progetto Menomale che c'è il mare, uno dei brani più importanti, anche secondo il produttore Jvli: "Inizialmente con quella non avevo avuto un grip come con altri pezzi che abbiamo fatto insieme. E invece adesso è anche virale sui social, è esplosa. È diventata la mia canzone preferita, me la sono tatuata anche: mi ha dato una mano importante nei miei momenti più difficili. Una pacca sulla spalla". Ciò che accade nei 12 mesi tra la metà del 2023 e il 2024 è però ciò che cambia la carriera del cantante: arrivano i successi di A squarciagola, ma anche Devastante e Ho voglia di te, in collaborazione con Emma Marrone. Poi la firma con LaTarma Records e Per due come noi. La collaborazione con Angelina Mango, fresca vincitrice del Festival con La Noia, sembra un passaggio di testimone: il brano viene certificato doppio disco di platino e dà il via al suo primo album ufficiale.

Tutta vita, uscito a ottobre 2024, rimane uno degli album più ascoltati degli ultimi mesi, quelli che avvicinano la partecipazione di Olly a Sanremo 2025. E Balorda Nostalgia, come sottolinea Federico Pucci "usa la sua personalità per invitare l’ascoltatore a identificarsi nella sua balorda nostalgia, un sentimento comune ai vecchi spettatori di Sanremo ma anche ai giovani coetanei del cantante, per i quali davvero la comparsa di questa sensazione può sembrare balorda: un’epoca di insoddisfazioni e incertezze diffuse come la nostra, invece, ci ha reso tutti partecipi di questa malinconia". Da Polvere a Balorda Nostalgia, e chissà, magari nella top 5 finale del Festival di Sanremo: la trasformazione di Olly è nel suo momento cruciale.