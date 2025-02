Il testo e il significato di Amarcord, la canzone di Sarah Toscano in gara al Festival di Sanremo 2025

video suggerito

Dopo la vittoria ad Amici 2024, Sarah Toscano è pronta ad esordire sul palco dell'Ariston per il Festival di Sanremo 2025 con la canzone Amarcord. La cantante di Vigevano concorrerà tra i big della 75esima edizione. Hanno lavorato al suo brano Jacopo Ettorre, Federica Abbate, Leonardo Grillotti, Eugenio Maimone e la coppia di producer Mark & Kremont. Qui il testo e il significato di Amarcord.

Il testo di Amarcord di Sarah Toscano

La sera ride,

Ma suona drammatica,

Sembra la zona

Più buia di un lunapark.

Con te era più romantica,

La ruota panoramica,

E mi piaceva

Anche avere paura.

C’è un vento che

Mi porterà,

Mi scioglierà le trecce

Di una Vie en rose,

Come Edith Piaf.

Non mi rimane niente,

C’ero io, c’eri tu,

Una lacrima mi scende,

Anche se ti scorderò.

In un club il sabato,

È tutto così,

Amarcord,

Comico e tragico.

Cosa eri tu,

Non lo so,

Ma un po’ mi avevi illusa.

Sai però,

Forse in un film,

Io con te,

Non mi ci immagino,

Sembra così,

Démodé.

Démodé,

Però era magico.

Cosa sei tu?

Un déjà vu.

Mi sono solo illusa.

Una lama mi accarezza,

La consapevolezza

Che indietro non ci ritornerò.

E mi faccio tenerezza,

Un velo di tristezza,

È l’unico vestito che ho.

C’è un vento che

Mi porterà,

Mi scioglierà le trecce

Di una Vie en rose,

Come Edith Piaf.

Non mi rimane niente,

C’ero io, c’eri tu,

Una lacrima mi scende.

Anche se ti scorderò,

In un club il sabato,

È tutto così,

Amarcord,

Comico e tragico.

Cos’eri tu?

Non lo so,

Ma un po’ mi avevi illusa.

Sai però,

Forse in un film,

Io con te,

Non mi ci immagino.

Sembra così,

Démodé,

Però era magico.

Cosa sei tu?

Un déjà vu.

Mi sono solo illusa

Amarcod

E ancora quel ricordo stupendo

non è volato via con il vento

ma dopotutto mi arrendo

una lacrima mi scende giù

Anche se ti scorderò (scorderò, scorderò)

È tutto così,

Amarcord (Amarcord, Amarcord)

Cosa eri tu

non lo so

ma un po’ mi avevi illusa, illusa

Anche se ti scorderò,

In un club il sabato,

È tutto così,

Amarcord,

Comico e tragico

Cos’eri tu?

Non lo so,

Ma un po’ mi avevi illusa.

Sai però,

Forse in un film,

Io con te,

Non mi ci immagino.

Sembra così,

Démodé,

Però era magico.

Cosa sei tu

un déja vu

mi sono illusa

Amarcord

Il significato della canzone di Sarah Toscano a Sanremo

Sarah Toscano è tra le protagoniste sul palco del Festival di Sanremo 2025: per il suo esordio al festival, la cantante di Vigevano si esibisce con Amarcord. Un brano che rispetta il percorso pop avuto ad Amici, mentre nel ritornello la cassa dritta lo trasporta in una dimensione dance. Nell'intervista disponibile su Rai Play, Sarah Toscano ha raccontato così il brano: "Amarcord parla di nostalgia, di rivivere un ricordo e capire perché deve rimanere tale. Amarcord è preso dal film di Fellini, generalmente la canzone parla proprio di rivivere un ricordo un po’ nostalgico. Se fosse un’immagine sarebbe sicuramente un Luna Park di notte".