Ilary Blasi, le ultime prove per Battiti Live sono in sneakers e bermuda di cristalli Ilary Blasi è pronta per dare il via a una nuova edizione di Battiti Live, che comincerà a essere registrato questa sera a Molfetta. Per le ultime prove prima della diretta ha lasciato spazio alla comodità, abbinando delle sneakers a un bermuda in denim e cristalli.

A cura di Valeria Paglionico

Sta per partire una nuova edizione di Battiti Live, il festival dell'estate targato Radio Norba che ogni anno viene trasmesso su Canale 5 dopo essere stato registrato in diverse città della Puglia. I live partiranno questa sera a Molfetta e a condurli ci sarà ancora una volta Ilary Blasi, che è stata riconfermata nel ruolo di "padrona di casa" dopo che per anni lo scettro era stato detenuto da Elisabetta Gregoraci. L'avevamo lasciata alle prese con la partenza in pantaloni cargo e borsa griffata, oggi la ritroviamo sul palco mentre fa le ultime prove con un look comodo ma allo stesso tempo esuberante: ecco cosa ha indossato a poche ore dall'inizio ufficiale dello show.

Ilary Blasi in versione acqua e sapone nel backstage

Ilary Blasi sta provando gli ultimi lanci a poche ore dall'inizio della nuova edizione di Battiti Live e lo sta facendo con un look che non poteva passare inosservato. A rivelarlo è stato l'amico e collega Alvin che, al motto di "We ready! Facciamo cominciare l’estate?", ha postato delle immagini "rubate" dal backstage. La conduttrice è apparsa in una inedita versione acqua e sapone, con il viso quasi completamente libero dal trucco e i capelli legati in una coda di cavallo a effetto messy. Per lei niente tacchi alti e abiti da sera, ha puntato sulla comodità con un completo caratterizzato da sneakers bianche firmate New Balance e una t-shirt nera con le maniche corte e il girocollo.

Ilary Blasi con i bermuda scintillanti

Il look per le prove di Battiti Live

A fare la differenza nell'outfit di Ilary Blasi sono stati i pantaloni, ovvero un paio di bermuda di jeans dal taglio maschile ma rivisitati in chiave glamour: sono dritti e lunghi fino al ginocchio e sono ricoperti di micro cristalli scintillanti.

Bermuda Berenice

Chi li ha firmati? Il brand Berenice, che sugli e-commerce di moda di lusso li vende a 245 euro. Insomma, la conduttrice è un'icona fashion originale e trendy anche quando non deve apparire di fronte i riflettori. A questo punto non resta che aspettare questa sera per scoprire cosa indosserà per il gran debutto della sua seconda volta sul palco di Battiti Live.