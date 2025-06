Ilary Blasi in partenza per la Puglia: si prepara a Battiti Live con camicia crop e borsa griffata

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

L’estate 2025 sta per cominciare e con lei anche Battiti Live, il festival musicale dove ogni anno gli artisti del momento si sfidano a colpi di tormentoni. Al timone del programma ci sarà ancora una volta Ilary Blasi che, affiancata dall’amico e collega Alvin, è stata richiamata a condurre l'atteso show di Canale 5. Le puntate saranno registrate in diverse città della Puglia a partire dai prossimi giorni, poi andranno in onda fino all'inizio di agosto una volta alla settimana. La presentatrice questa mattina è stata "convocata" dalla sua manager e si è messa subito in viaggio per dare ufficialmente il via ai preparativi. Cosa ha indossato per la partenza?

Ilary Blasi è pronta per dare il via a una nuova edizione di Battiti Live, che comincerà con 5 puntate registrate da Molfetta dal 18 al 22 giugno. Oggi si è recata all'aeroporto di Fiumicino per partire alla volta della Puglia e sui social non ha potuto fare a meno di documentare l'esperienza con delle Stories ad hoc in cui ha taggato sia Alvin che la sua manager Graziella. Per l'occasione ha puntato tutto sulla comodità abbinando un paio di pantaloni cargo color panna a una camicia crop, un modello azzurro con le maniche corte che ha lasciato l'addome scolpito in vista. Niente tacchi alti, per completare il tutto ha scelto un paio di sneakers bianche perfette per correre tra un gate e l'altro.

A fare la differenza nel look da viaggio di Ilary Blasi è stata la borsa: oltre a portare con sé il trolley total black, ha anche sfoggiato un tracolla firmata Dior. Per essere precisi, si tratta delle Diorcamp piccola decorata all-over con la stampa Oblique blu, un modello modello e informale con tracolla regolabile e removibile, fibbie CD d0ispirazione sportiva e maxi logo Christian Dior Paris sulla pattina.

Il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduta a 2.950 euro. La conduttrice ha poi rivoluzionato l'hair look, prendendosi una pausa dalle pieghe sciolte per puntare su una treccia a effetto messy. Cosa indosserà per l'attesa prima puntata di Battiti Live? Non resta che aspettare qualche settimana per scoprirlo.

