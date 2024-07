video suggerito

Emma Marrone in versione biker con culotte e maxi cuissardes sul palco dei Tim Summer Hits 2024 Emma Marrone sfoggia un look dark e sensuale come la sua “Femme Fatale”: sul palco dei Tim Summer Hits per la puntata di venerdì 19 luglio indossa shorts in pelle e giubbotto da biker. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Emma Marrone

Emma Marrone è una delle artiste che si esibiranno sul palco di Piazza del Popolo a Roma nell'ultima puntata dei Tim Summer Hits, in onda su Rai 1 venerdì 19 luglio 2024. Per la cantante salentina è un'estate davvero ricca di successi: l'artista ha compiuto 40 anni poco meno di due mesi fa e sta portando in giro per l'Italia il suo tour estivo. In queste giornate estive non mancano anche i look di tendenza, tra abiti a rete e look dark come quella sfoggiata da Emma sul palco dei Tim Summer Hits.

Il look di Emma ai Tim Summer Hits 2024

Il look grintoso e rock di Emma Marrone si adatta perfettamente anche alle temperature estive. La cantante, che non rinuncia mai anche a capi dark, spesso in pieno stile fine anni Novanta, come quello che ha sfoggiato durante la quarta puntata della kermesse. L'artista è salita sul palco di Piazza del Popolo con un look in pelle total black con tanto di occhiali a maschera, anche questi completamente neri.

Emma sul palco dei Tim Summer Hits

Il look, composto da un paio di shorts in pelle e giubbotto da biker in pelle oversize, è un inno alla femminilità di grintosa di Emma, che sceglie outfit che esaltano il suo animo energico e battagliero. Sulle note di Femme fatale, Emma canta e balla con indosso un paio di cuissardes total black che lasciano intravedere le calze a rete e si abbinano perfettamente agli shorts . Un look che Emma indossa spesso e che ricrea alla perfezione quella femme fatale di cui canta nel singolo estivo: nei look più sensuali che segnano questa "era" della cantante, l'artista ha

Emma Marrone durante l'esibizione di Femme fatale