Emma Marrone cambia stile per il tour estivo: il nuovo look con extension e corsetto trasparente Emma Marrone è tornata a esibirsi e sul palco ha mixato glamour e stile sporty: ecco chi ha firmato il nuovo look con corsetto, pantaloncini da palestra e treccine lunghissime.

A cura di Valeria Paglionico

Emma Marrone è una delle grandi protagoniste dell'estate 2024: oltre a dominare le classifiche con il tormentone Femme Fatale, è anche alle prese con un tour in giro per l'Italia e praticamente ogni sera si sta esibendo live sulle note delle sue hit più famose. Prossimamente la vedremo sui palcoscenici dei festival estivi che andranno in onda in tv ma nel frattempo i fan l'hanno potuta ammirare dal vivo al Brescia Summer Music 2024. Dopo essere stata criticata per un outfit tutt'altro che convenzionale, ora è tornata a provocare il pubblico con una scelta di stile originale e insolita, dando così l'ennesima prova del fatto che non accetta commenti indesiderati suoi suoi look.

Chi ha firmato il look sporty di Emma Marrone

Ieri sera Emma si è esibita a Brescia per una nuova tappa del suo summer tour 2024 e ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di stile. Ha ancora una volta osato con l'originalità, mixando in modo impeccabile glamour e comodità.

Emma Marrone in Adidas

Seguita dallo stylist Lorenzo Posocco, ha abbinato un paio di shorts neri sportivi di Adidas a un crop top dello stesso brand, per la precisione un modello in lycra verde lucida con il collo alto e l'iconico logo a fiore al centro del petto. Per completare il tutto ha scelto due accessori iper sensuali: un corsetto steccato e trasparente lasciato bene in vista sotto al top e un paio di stivali cuissardes della collezione Balenciaga x Adidas, quelli a effetto calza alti fino alla coscia con le tre righe bianche sui lati.

Cuissardes Balenciaga x Adidas

Emma Marrone con un nuovo hair look

Nonostante fosse sera, la cantante non ha rinunciato agli occhiali da sole dark di Balenciaga e ha poi esaltato le gambe con un paio di calze a rete in tinta. Il dettaglio che ha fatto la differenza?

Emma Marrone con le extension

L'acconciatura? Da qualche tempo a questa parte Emma è fedele al taglio corto ma, complice l'uso di alcune extension, ora i capelli sono diventati più lunghi e ha potuto legarli in due treccine laterali portate tiratissime all'indietro. In quanti direbbero che l'artista ha da poco compiuto 40 anni? A quanto pare per lei l'età è solo un numero: nonostante il tempo che passa continua a essere super energica e soprattutto un'icona fashion iper contemporanea.