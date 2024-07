L’estate in bikini di Emma Marrone: al mare indossa la collana da oltre 20mila euro

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Emma Marrone è una delle regine dell'estate 2024: con la sua Femme Fatale sta dominando le classifiche italiane e, come se non bastasse, è anche alle prese con un tour che la vede girare il nostro paese tra palcoscenici ambiti e festival di stagione. Dopodomani, 30 luglio, sarà all'Anfiteatro Ivan Graziani di Alghero ma ha pensato bene di anticipare di qualche giorno il viaggio in Sardegna, così da godersi lo splendido mare locale. Nelle ultime ore ha fatto una gita in gommone, approfittandone per concedersi degli scatti in costume da bagno: ecco cosa ha indossato per la giornata all'insegna dei tuffi e del relax.

Le foto in costume di Emma Marrone

L'estate di Emma Marrone procede a gonfie vele e a dimostrarlo sono le recenti foto che ha postato su Instagram. Dopo aver spopolato tra look in stile biker e abitini a rete super sensuali, ora ha lasciato spazio a un mood vacanziero, lasciandosi immortalare sullo sfondo del cristallino mare di Alghero mentre si diverte tra tuffi e linguacce in camera.

Emma Marrone in bikini

Per la giornata in gommone si è messa in bikini, mettendo a tacere tutti coloro che di recente l'avevano resa vittima di body shaming con le critiche al suo fisico e alle sue scelte fashion. Ha indossato prima un due pezzi verde militare, per la precisione un modello con reggiseno a triangolo e culotte a vita alta, poi un costume intero color fango, esaltando in entrambi i casi il décolleté.

Emma Marrone con occhiali Chanel e collana Tiffany&Co.

Emma Marrone al mare non rinuncia al lusso

Per la mattinata al mare Emma non ha rinunciato a un tocco di lusso, anzi, ha reso il look balneare super sofisticato con alcuni accessori griffati. Per proteggersi dal sole ha indossato degli occhiali scuri di Chanel, il modello pilota da 460 euro, ma la vera chicca è stata la collana.

Collana Tiffany&Co.

Al collo la cantante ha sfoggiato una catena d'oro giallo 18k di Tiffany&Co., un modello della collezione HardWear by Tiffany ispirata a un iconico bracciale del 1962 conservato negli Archivi della Maison, il suo prezzo? Sul sito ufficiale del marchio viene venduta a 20.200 euro. Capelli bagnati tirati all'indietro, sorriso stampato sulle labbra e fascino da vendere: Emma non è mai stata tanto bella e sicura di sé.