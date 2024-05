video suggerito

Emma Marrone si prepara all’estate 2024: è una “Femme fatale” in intimo e cuissardes di vernice Emma Marrone sembra essere prontissima per l’estate alle porte. Ha appena lanciato il nuovo singolo intitolato Femme fatale e ha approfittato del mood del pezzo per trasformarsi in una regina di sensualità: ecco il nuovo look sfoggiato sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

164 CONDIVISIONI condividi chiudi

Emma Marrone è tra le protagoniste più amate della scena musicale contemporanea e non sorprende che ogni pezzo che lancia riesce a diventare una vera e propria hit. All'ultimo Festival di Sanremo ha letteralmente spopolato con Apnea e, nonostante la canzone sia ancora in alta rotazione, ha già presentato quello che si preannuncia uno dei tormentoni dell'estate 2024: si chiama Femme fatale ed è un brano tutto da ballare che di sicuro conquisterà tutti nel giro di poche settimane. Sui social non può fare a meno di promuoverlo, proprio nelle ultime ore ha pensato bene di trasformarsi in una regina di sensualità con un look intimo dai dettagli iper femminili.

Il ritorno della camicia oversize per l'estate

Femme fatale è il nuovo singolo estivo di Emma Marrone, è stato presentato per la prima volta live ad Amici di Maria De Filippi qualche settimana fa e ora sta cominciando a scalare le classifiche. Quale migliore occasione di questa per trasformarsi in una "seduttrice"? È proprio quanto fatto dalla cantante sui social: per interpretare al meglio il mood della canzone si è trasformata in una regina di sensualità seguendo il trend dei look ispirati alla lingerie. Ha indossato un completino intimo total black con reggiseno dallo stile sportivo e culotte a vita alta, completando il tutto con una camicia oversize, un modello a righine bianche e blu che sembra essere uscito dal guardaroba maschile.

Emma Marrone con i cuissardes di vernice

Emma Marrone in versione femme fatale

A fare la differenza nel look da "femme fatale" di Emma Marrone sono state le scarpe. Sebbene si trovasse in camera da letto, non ha rinunciato a un ulteriore tocco di sensualità e ha indossato un paio di maxi cuissardes di vernice total black, per la precisione un modello alto fino alla coscia che ha messo ancora di più in risalto il suo animo iper femminile. Capelli sciolti e ondulati, make-up dai toni naturali ma con una linea di eye-liner netta e marcata e pose plastiche in pieno stile diva: la cantante sembra essere prontissima per salire sui palcoscenici dei festival estivi in versione femme fatale. Continuerà anche lì a seguire il trend dei look ispirati al mondo della lingerie?