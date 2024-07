video suggerito

Cecilia Rodriguez, il costume da avere nell’estate 2024 è sgambato e incrociato sui fianchi Cecilia Rodriguez è in vacanza in Sardegna con Ignazio Moser e ne ha approfittato per seguire uno dei trend più gettonati dell’estate 2024, quello dei costumi incrociati sui fianchi: ecco tutti i dettagli del suo look balneare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cecilia Rodriguez si è sposata qualche settimana fa con Ignazio Moser, coronando così il suo sogno d'amore dopo l'incontro al GF Vip e i successivi 7 anni di fidanzamento. Al matrimonio ha incantato tutti tratre splendidi abiti bianchi firmati Atelier Emé, delle scarpe personalizzate col vertiginoso tacco a spillo e delle acconciature raccolte dall'animo bon-ton ma, lasciati nell'armadio i look bridal, ora ha dato il via alle vacanze estive. Per lei niente viaggio di nozze, insieme al marito ha preferito rimandarlo ma si è concessa lo stesso qualche giorno di totale relax in Sardegna. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare il bikini must dell'estate 2024?

Cecilia Rodriguez segue il trend di stagione

Cecilia Rodriguez è in Costa Smeralda a godersi la "nuova" vita matrimoniale e, dopo aver festeggiato il compleanno di Ignazio con l'abito lingerie, ha lasciato spazio ai look balneari, così da dedicarsi solo al relax e alla tintarella. Complice il fatto che ha la piscina privata sulla terrazza della sua camera del resort, non ha avuto bisogno di copricostumi, caftani o abiti da spiaggia, è uscita direttamente in bikini, dettando legge in fatto di stile. Ha infatti sfoggiato uno dei capi must dell'estate che di sicuro spopoleranno su tutte le spiagge italiane: il due pezzi con i laccetti che si incrociano intorno a fianchi e vita.

Cecilia Rodriguez in Me Fui

Chi ha firmato il bikini di Cecilia Rodriguez

Il micro bikini sfoggiato da Cecilia Rodriguez in vacanza è firmato Me Fui, il brand che lei stessa ha fondato con la sorella Belén. Si tratta di un due pezzi bicolor in verde smeraldo ma con le cuciture a contrasto in nero.

Leggi anche I costumi goffrati per l'estate 2024

Bikini Me Fui

Ha il reggiseno a triangolo e lo slip "fisso" arricchito da alcuni laccetti che fasciano i fianchi e che vanno legati sopra al fondoschiena, esaltando così la silhouette con estrema sensualità. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale del marchio viene venduto a 79 euro. In quanti prenderanno ispirazione dallo stile dell'influencer per le loro prossime vacanze al mare?