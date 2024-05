video suggerito

Cecilia Rodriguez pronta al matrimonio, celebra in bianco l’avvicinarsi delle nozze Cecilia Rodriguez ha trascorso tre giorni in Spagna con le amiche, per l’addio al nubilato. In valigia ha messo solo look total white da perfetta futura sposa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Cecilia Rodriguez in Atelier Emé

Per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser il grande giorno si avvicina. I preparativi sono stati ormai ultimati e la coppia è pronta a salire sull'altare per pronunciare il fatidico sì e poi festeggiare in compagnia delle persone care. Il matrimonio si svolgerà il 30 giugno, a distanza di un anno e mezzo dalla proposta e dopo 7 anni di fidanzamento. Come vuole la tradizione, la sposa è partita per l'addio al nubilato assieme a un ristretto numero di amici: nel gruppo anche la sorella Belén e la madre Veronica Cozzani. Il team al completo è volato alla volta della Spagna per trascorrere qualche ora di svago e divertimento. Per la precisione, hanno scelto Marbella, in Andalusia. Qui la futura sposa ha sfoggiato look total white.

Cecilia Rodriguez va in bianco

Per l'Andalusia, Cecilia Rodriguez in valigia ha messo solo capi bianchi. Questo colore ha fatto da assoluto protagonista nei suoi outfit, per ricordare a tutti che ormai manca davvero poco: tra un mese salirà sull'altare e pronuncerà il suo giuramento d'amore al compagno che ha scelto per la vita. Dai suoi look per l'addio al nubilato si può intuire quale sarà il brand che la vestirà anche nel fatidico giorno del sì. Per il bachelorette, infatti, si è affidata a Atelier Emé, uno dei brand più amati dalle spose e dalle celebrity.

Cecilia Rodriguez in Atelier Emé

Il brand ha firmato, per esempio: tutti gli abiti da sposa di Francesca Ferragni , i tre look nuziali di Giulia Penna, i due vestiti di Giorgia Palmas. Cecilia Rodriguez in Spagna ha puntato su un minidress candido personalizzato, fatto su misura, con piccolo spacco sulla gonna, maniche morbide a mo' di fasce e scollatura rettangolare. Lo ha ideato lei stessa assieme all'ufficio stile del marchio, ispirandosi all'abito da sposa Vale della Collezione Sposa. Lo ha abbinato a un paio di sandali argentati con tacco alto e cinturino e pochette scintillante interamente rivestita di cristalli.

Cecilia Rodriguez in Atelier Emé

I look di Cecilia Rodriguez per l'addio al nubilato

Dall'inizio alla fine dei tre giorni in Spagna, l'influencer ha puntato sul total white e ha condiviso con fan e follower i momenti trascorsi con le amiche, mostrando anche i diversi cambi look. Per la partenza ha scelto la comodità: una tuta Hinnominate personalizzata con immancabile velo da sposa. Ha scelto il bianco anche per il bikini, a cui ha abbinato una camicia, il passepartout per essere trendy in spiaggia e a bordo piscina. Unico tocco di colore: le parrucche sgargianti sulla testa.