Cecilia Rodriguez, addio al nubilato in Andalusia tra parrucche colorate e bikini Cecilia Rodriguez è volata in Andalusia per il suo addio al nubilato: l’influencer, che si sposerà a fine giugno con Ignazio Moser, sta festeggiando in una villa in Spagna con le amiche e la sorella Belén. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez è partita per il suo addio al nubilato. L'influencer, che convolerà a nozze con il fidanzato Ignazio Moser a fine giugno, ha organizzato una fuga con le amiche, la sorella Belén Rodriguez e la madre Veronica Cozzani. Dopo aver condiviso negli scorsi giorni i fitting dei nipoti Luna Marì e Santiago, la futura sposa e il team bride sono volate in Andalusia, una regione della Spagna che si affaccia sul mare, per una vacanza fatta di divertimento. Pochi giorni fa, inoltre, sono emerse indiscrezioni riguardo la location del matrimonio, che dovrebbe tenersi in una villa a pochi passi da Firenze.

Cecilia Rodriguez e il suo team bride

Cecilia Rodriguez futura sposa in bikini

Sul suo profilo Instagram, Cecilia Rodriguez sta condividendo passo per passo le avventure di questo addio al nubilato. Arrivata nella grande villa presa in affitto per queste giornate spagnole, l'influencer ha trovato la sua camera da letto decorata con palloncini rossi e petali di rosa. La sposa poi ha provato l'entrata trionfale che dovrà fare il grande giorno, solo che stavolta si trovava a bordo piscina, con tanto di velo e bikini bianco. Stesso modello anche per la sorella Belén Rodriguez, che però ha sfoggiato la versione verde tutto firmato Mefui, il brand di swimwear fondato dalle due sorelle.

Cecilia Rodriguez

Prima di passare la giornata a bordo piscina, però, non sono mancati anche i momenti più divertenti. Sul mini autobus che portava le amiche dall'aeroporto alla villa, tutti hanno indossato le t-shirt personalizzate con la scritta "Chechu se va a casar" (Chechu si sposa) e simpatiche parrucche dai colori sgargianti e occhiali da sole a forma di cuore. Chissà cos'altro avranno organizzato le amiche della sposa per questo addio al nubilato molto social.

Belen Rodriguez all'addio al nubilato della sorella