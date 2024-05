video suggerito

Cecilia Rodriguez con tuta personalizzata e velo bianco parte per l’addio al nubilato Cecilia Rodriguez è partita con le amiche per l’addio al nubilato: ormai manca poco al matrimonio con Ignazio Moser. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cecilia Rodriguez

Il conto alla rovescia è ufficialmente cominciato: manca pochissimo al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia il 30 giugno pronuncerà il fatidico sì e ha scelto come location per i festeggiamenti La Ferdinanda, una villa di Artimino (Prato) immersa nel verde di colli e vigneti. Non è il solo matrimonio vip di questa estate: convoleranno a nozze anche Diletta Leotta, Alessia Ventura e Clizia Incorvaia. Si sta invece godendo i primi giorni da sposina Manila Nazzaro. In vista della cerimonia, l'influencer è partita con le amiche per il tradizionale addio al nubilato.

Cecilia Rodriguez pronta per il matrimonio

L'addio al nubilato è una tradizione a cui le spose non sanno rinunciare. C'è chi opta per la serata alla spa, chi per la cena fuori, chi per la discoteca, chi per una mini vacanza. L'importante è divertirsi con le amiche e celebrare degnamente l'avvicinarsi del matrimonio. È anche un modo per staccare un po' la spina e prendersi una pausa dai preparativi: servono parecchie energie per organizzare tutto nei dettagli.

Cecilia Rodriguez è a buon punto: la location c'è, la lista degli invitati pure (sua sorelle Belén farà da testimone), l'abito è pronto per essere sfoggiato, ma chiaramente è top secret il modello. O forse i modelli, visto che attualmente è molto in voga il cambio outfit ai matrimoni. Anche i look dei piccoli Santiago e Luna Marì sono stati decisi: saranno i paggetti nuziali.

Cecilia Rodriguez in partenza

La modella è partita con le amiche per l'addio al nubilato. La foto è stata condivisa sui social da sua madre, Veronica Cozzani. Nello scatto non si vede Belén: è forse assente? Tutti gli invitati indossano look sporty coordinati: le tute sono quelle di Hinnominate, il brand che le sorelle argentine hanno fondato insieme. Del marchio è anche il look della festeggiata, ma la sua tuta (rigorosamente bianca) è stata leggermente modificata. È una tuta personalizzata: la T-shirt ha una scritta sulla schiena, forse una citazione o un messaggio ironico, frontalmente c'è scritto "futura sposa" e sul maglioncino c'è una sua fotografia in primo piano in miniatura. Immancabile il velo bianco da sposa. Cosa avranno in mente per i prossimi giorni la sposa e il suo team bride?