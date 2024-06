video suggerito

Chi veste Cecilia Rodriguez per il matrimonio con Ignazio Moser: quello che sappiamo sul matrimonio Cecilia Rodriguez sposerà Ignazio Moser domenica 30 giugno ed è alle prese con gli ultimi preparativi per rendere il matrimonio unico: chi firmerà i suoi abiti da sposa? Ecco cosa indosserà per il grande giorno.

A cura di Valeria Paglionico

Manca pochissimo al grande giorno di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: a quasi 2 anni dalla romantica proposta di matrimonio, il prossimo 30 giugno pronunceranno il fatidico sì, coronando finalmente il loro sogno d'amore. Si sposeranno nella Maremma toscana e, come ormai da tradizione tra le star, organizzeranno un party pre-nozze tra pochi intimi la sera prima della cerimonia vera e propria. Belén, la sorella della sposa, ricoprirà i panni di damigella d'onore, mentre i suoi figli Santiago e Luna Marì saranno dei dolcissimi paggetti. Il dettaglio che tutti vogliono conoscere, però, riguarda il look bridal della sposa: ecco cosa indosserà Cecilia per il suo grande giorno.

I preparativi per le nozze di Cecilia Rodriguez

Tutto sembra essere pronto per il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, tanto che nelle ultime ore la sposa ha già dato il via ai preparativi beauty. Ha fatto visita al parrucchiere di fiducia, ovvero uno dei saloni milanesi di Aldo Coppola, e ha detto addio ai numerosi capelli bianchi che erano diventati ormai molto evidenti. Prima di prendersi cura della chioma, però, aveva fatto l'ultima prova dell'abito da sposa. Chi firmerà il look che sfoggerà sull'altare? Così come molte delle star che si stanno sposando quest'estate, anche lei si è affidata ad Atelier Emé, brand leader nel settore bridal che a quanto pare ha realizzato su misura per lei diversi vestiti per la cerimonia di nozze.

Cecilia Rodriguez prova l'abito da sposa per l'ultima volta

Come saranno gli abiti da sposa di Cecilia Rodriguez

Stando a quanto Cecilia Rodriguez si è lasciata sfuggire sui social, avrà almeno 3 abiti da sposa differenti, uno di loro sarà in stile super tradizionale, ovvero bianco e col velo maxi, mentre tra gli altri potrebbe esserci un mini dress. La cosa certa al momento è che l'ultima prova è andata molto bene, dunque non ci sono stati ripensamenti dell'ultimo minuto. La sposa ha presenziato anche alla realizzazione dell'abito da damigella della della sorella Belén e ha scelto personalmente i look dei piccoli Santiago e Luna Marì (saranno firmati Il Gufo, marchio di abbigliamento artigianale per bambini). Insomma, a questo punto non resta che aspettare qualche giorno per ammirarla in total white sull'altare al fianco del suo Ignazio.

