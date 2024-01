Cecilia Rodriguez prova l’abito da sposa: cosa indosserà al matrimonio con Ignazio Moser Cecilia Rodriguez ha dato il via ai preparativi per il matrimonio con Ignazio Moser. È partita dall’abito da sposa e sui social ha parlato dell’esperienza rispondendo alle domande dei fan: ecco cosa indosserà nel suo grande giorno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Era il primo novembre 2022 quando Ignazio Moser fece la proposta di matrimonio alla compagna Cecilia Rodriguez e da allora i due sono apparsi sempre più uniti e affiatati, anche se si sono ritrovati a dover rimandare il loro grande giorno. Quest'anno, però, pare che la coppia pronuncerà il fatidico sì e probabilmente lo farà in Toscana, per la precisione in una campagna della Maremma che somiglia sia all'Argentina che a Trento (le terre d'origine dei festeggiati). Al momento, però, nulla sembra essere definito sulla location, la cosa certa è che la sposa sta preparando nei minimi dettagli l'abito bianco che indosserà sull'altare: ecco tutto quello che c'è da sapere sui look bridal che sta scegliendo Cecilia Rodriguez.

Chi firmerà gli abiti da sposa di Cecilia Rodriguez

Nelle ultime ore Cecilia Rodriguez si è data ai preparativi per il matrimonio con Ignazio Moser, per essere precisi è andata a scegliere l'abito da sposa che indosserà nel suo grande giorno. Ha documentato l'esperienza sui social e, sebbene non abbia spoilerato i modelli scelti, ha pensato bene di rispondere ad alcune domande dei fan sulla questione.

Cecilia Rodriguez alla seconda prova dell'abito da sposa

Innanzitutto ha rivelato di essersi affidata ad Atelier Emé, il cui team ha ascoltato le sue richieste insieme ai membri dell'agenzia di cui fa parte per dare vita a una creazione su misura. Al momento è alla seconda prova: ha definito tutti i dettagli del primo vestito e ora prova a capire se ha intenzione di averne due oppure tre.

Cecilia Rodriguez indosserà il velo

Cecilia Rodriguez, come sarà il suo look bridal

Cosa sappiamo dell'abito da sposa di Cecilia Rodriguez? Come lei stesso ha dichiarato sui social, l'unica cosa certa è che avrà il velo. Alla domanda "Prediligi vestito lungo o corto?" ha invece risposto di aver sempre amato il corto ma di non essersi mai immaginata in minigonna nel giorno del suo matrimonio.

Cecilia Rodriguez rivela alcuni dettagli dell'abito da sposa

L'influencer ha parlato anche della sorella Belén, spiegando che quest'ultima ha sempre avuto le idee molto chiare sul suo vestito da testimone. Gli sposi, inoltre, hanno intenzione di portare anche i cagnolini alle nozze (con tanto di abitini personalizzati), anche se sarebbe preferibile trovare qualcuno di affidabile che possa prendersi cura di loro durante quella giornata "concitata". L'unico "rimpianto" di Cecilia? Alla seconda prova dell'abito non c'era la mamma Veronica Cozzani, della quale ha sentito non poco la mancanza. Al prossimo fit-check ci saranno sia lei che la sorella Belén?

Cecilia vuole vestire "da cerimonia" anche i cagnolini