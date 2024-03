Cecilia Rodriguez in bermuda oversize e gilet: le “prove di matrimonio” col completo di pelle Cecilia Rodriguez ha fatto alcune “prove da matrimonio” sul palco di Verissimo (dove ha rivelato la data delle nozze con Ignazio Moser). Per lei niente total white, ha preferito un completo di pelle color tabacco con gilet e bermuda oversize. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono conosciuti sotto i riflettori del Grande Fratello Vip circa 7 anni fa e ora sembrano essere propri per pronunciare il fatidico sì. Sono promessi sposi dal novembre 2022, ovvero da quando è arrivata la tanto desiderata proposta di matrimonio, ma, dopo aver rimandato più volte la cerimonia (che verrà organizzata in Maremma), ora hanno finalmente fissato la data. Come da loro stessi rivelato durante l'intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo, il grande giorno sarà il 30 giugno 2024: Belén sarà damigella d'onore, Santiago porterà gli anelli, il fratello Jeremias ricoprirà i panni del testimone e ci saranno anche i cagnolini in versione wedding.

Il look di Cecilia Rodriguez a Verissimo

Mancano pochissimi mesi al matrimonio di Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser e tutto sembra essere pronto. Cosa indosserà la sorella di Belén sull'altare? Qualche settimana fa si era mostrata alle prese con la scelta dei vestiti in una delle boutique di Atelier Emé e aveva rivelato che, sebbene abbia sempre amato le gonne corte, ha optato per qualcosa di lungo e con il velo tradizionale. Nell'attesa di vederla meravigliosa in total white, ha approfittato dell'ospitata a Verissimo per fare alcune "prove di nozze". Sul palco di Canale 5 ha detto no al bianco, ha optato per un completo di pelle color tabacco dall'animo glamour. L'unico dettaglio che sembra essere uscito da una collezione bridal? Le pumps avorio di Alevì Milano.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Verissimo

Il completo mannish in versione sbarazzina

Il tailleur da avere assolutamente nel proprio armadio nel 2024? Quello indossato da Cecilia Rodriguez a Verissimo. Niente giacche e pantaloni lunghi, ha preferito un coordinato con bermuda oversize a vita alta e gilet con due tasconi sul petto, un modello crop con i bottoni fino al collo che ha lasciato però gli addominali in vista.

Leggi anche Elodie indossa il gilet di pelle sulla felpa: è trendy e rock anche in versione casual

Cecilia Rodriguez in Marianna Senchina

Il completo total leather è firmato Marianna Senchina ed è una evoluzione sbarazzina del classico look mannish. Naturalmente non sono mancati dei dettagli scintillanti: Cecilia ha arricchito l'outfit con gioielli Messika, primo tra tutti il collier di diamanti abbinato agli orecchini. Al matrimonio con Ignazio punterà sulle tendenze del momento o preferirà la tradizione?