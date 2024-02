Dove si sposeranno Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser convoleranno a nozze in primavera. La showgirl ha detto si nel novembre 2022 e sui social ha rivelato qualche dettaglio sul matrimonio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Cecilia Rodríguez e Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez si prepara al matrimonio con Ignazio Moser. La showgirl argentina, sorella minore di Belén, ha detto sì a novembre 2022 e tra i fan della coppia molti si sono chiesti se e quando si celebreranno le nozze. In una serie di storie su Instagram, la modella ha confermato che i preparativi per il matrimonio sono in corso, rivelando anche alcuni dettagli, compresa la location dove i due si sposeranno

La location del matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Nelle storie dove ha dialogato con i suoi fan, Cecilia Rodriguez ha svelato qualche dettaglio in più sul suo matrimonio con Ignazio Moser. La showgirl ha raccontato che i due hanno deciso di non sposarsi né in Trentino, regione di cui il ragazzo è originario, né in Argentina, dove Cecilia e i suoi fratelli sono cresciuti. La coppia convolerà a nozze in Toscana, per la precisione in Maremma, una zona di campagna che va dalla provincia di Grosseto fino alla zona nord del Lazio. Le colline e le praterie della Maremma si affacciano sul Mar Tireno, comprendendo alcune località celebri come Capalbio, Castiglione della Pescaia, Porto Santo Stefano, Orbetello e il Monte Argentario. Un paesaggio bucolico ideale per un matrimonio.

Cecilia Rodríguez e Ignazio Moser a Sanremo

Cecilia Rodriguez ha giustificato questa scelta raccontando ai suoi fan di volersi sposare in una zona che ricordasse le campagne argentine. Sempre stando a quanto riportato, il matrimonio si dovrebbe tenere tra aprile e giugno di quest'anno. Per quanto riguarda l'abito, dopo una serie di piccoli spoiler nelle storie Instagram, Rodriguez ha confermato di averlo già scelto, anche grazie all'aiuto della madre Veronica Cozzani.

Cecilia Rodriguez prova un abito da sposa