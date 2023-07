Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser presto sposi: “Avremmo voluto prima un figlio, ma non è facile” Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez al settimanale Chi hanno raccontato il loro amore, passionale come il primo giorno. “Il nostro segreto? I litigi”. Presto convoleranno a nozze, ma prima avrebbero voluto diventare genitori: “Purtroppo non è ancora successo, non è così semplice come raccontano”.

A cura di Gaia Martino

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in una lunga intervista al settimanale Chi hanno parlato del loro amore che resiste al tempo, passionale come il primo giorno. Si sono conosciuti sei anni fa nella casa del GF VIP e da allora non si sono mai più separati: il loro segreto? Discutere. Avrebbero voluto diventare genitori prima di sposarsi, ma "non è così facile come raccontano. Ci stiamo provando".

Il segreto d'amore di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

"Coltiviamo la nostra passione tutti i giorni. Se stai con la persona che ti piace, quella giusta, non devi mai mollare il colpo": così Cecilia Rodriguez ha risposto alla domanda sull'amore passionale che vive con Ignazio Moser. "Bisogna trovare la persona giusta, l'attrazione tra due esseri umani è l'istinto più antico del mondo, è la cosa più facile e più difficile al tempo stesso" ha continuato lui al settimanale Chi. Dietro il loro amore complice e passionale si nascondono molti litigi: "Litighiamo sempre, siamo focosi, litighiamo per tutto. Io sono gelosa, lui è espansivo. Io a volte ho bisogno di litigare per dirgli cose che non riesco a dirgli normalmente. Poi facciamo pace" ha raccontato la Rodriguez. Moser ha aggiunto:

Siamo una coppia che litiga un sacco e forse è uno dei motivi per i quali siamo affiatati. Siamo due teste calde, passionali. Quando andiamo nella stessa direzione va bene, ma quando non siamo allineati nascono scontri che si risolvono con grandi atti di pace.

Foto da Chi

La voglia di diventare genitori

"Avremmo voluto prima fare i figli ma non è così semplice come raccontano". Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono prossimi a sposarsi. Prima delle nozze, però, avrebbero voluto coronare il loro amore con un figlio: "Ci stiamo provando. Il rapporto è consolidato, il matrimonio è un atto che lo sancisce. Avremmo preferito diventare prima genitori e purtroppo non è ancora successo" ha spiegato lui. "Scrivono che sono incinta e mi vergogno a dire che non è vero. Sono solo ingrassata, ho preso 3 o 4 kili. Ma lo prendo come un buon segnale. Quando sono nata mia mamma aveva preso 28 kg, mi sto portando avanti" ha aggiunto Cecilia Rodriguez. Riguardo la proposta di matrimonio fatta dal compagno, ha raccontato di essere rimasta molto sorpresa.

Non me l'aspettavo, infatti non ci ho capito niente. Pensavo che l'avrebbe fatta più in avanti. Aspettavo dal primo giorno che ci siamo incontrati l'anello, giusto per dire che voleva stare con me, solo con me. Con il passare del tempo ho temuto che un giorno mi avrebbe fatto la proposta davanti a tutti. Ogni volta che a un matrimonio Ignazio prendeva un microfono tremavo. Lo ha fatto invece in un posto bellissimo, davanti ai nostri cani, solo noi quattro.

Lui ha infine aggiunto: "Avevo preparato le candeline, avevo l'anello in tasca e avevo provato il discorso. Poi mi sono impappinato, non riuscivo a tirare fuori l'anello. L'idea era bella, l'esecuzione non è stata perfetta. Per la data aspettiamo sua zia, a ottobre era impegnata con le elezioni in Argentina. Sarà l'anno prossimo, in primavera. E poi ci vivremo per tutta la vita".