video suggerito

Ignazio Moser fa un passo verso la cognata Belen Rodriguez, il gesto social dopo le recenti voci di crisi Ignazio Moser ha fatto un passo verso Belen Rodriguez dopo le recenti voci di tensione nel loro rapporto, risalenti agli scorsi mesi. Il gesto social dell’ex ciclista nei confronti della cognata, sorella di sua moglie Cecilia, non è passato inosservato ed è stato interpretato come un tentativo di riavvicinamento. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

209 CONDIVISIONI condividi chiudi

Segnali di ‘disgelo' nel rapporto tra Belen Rodriguez e Ignazio Moser. Solo qualche mese fa, ancor prima che Cecilia Rodriguez annunciasse di essere incinta per la prima volta, si parlava di tensione tra cognati: la showgirl aveva paura di un tradimento di lui nei confronti della sorella. Ora, a distanza di più di un mese, l'ex ciclista ha fatto un gesto social che non è passato inosservato e che potrebbe essere un tentativo di ricucire i rapporti.

Il gesto di Ignazio Moser nei confronti della cognata Belen

Dopo le recenti indiscrezioni e il presunto "gelo" nel loro rapporto, Ignazio Moser avrebbe fatto un passo verso la cognata Belen. Se prima pare che i due avessero smesso di seguirsi reciprocamente su Instagram, ora l'ex ciclista ha messo mi piace ad alcune foto pubblicate di recente dalla showgirl su Instagram. Le foto in questione ritraggono Belen Rodriguez in vacanza in Sardegna con la seconda figlia Luna Marì. Il gesto non è passato inosservato agli occhi dei fan e subito interpretato come un possibile segnalo di ‘disgelo' nel loro rapporto. Al momento però nessuna conferma da parte dei diretti interessati o dalla futura mamma Cecilia.

Cosa sarebbe successo tra Belen Rodriguez e Ignazio Moser

Le prime tensioni nel rapporto tra Belen e il cognato Ignazio Moser risalgono agli scorsi mesi, quando hanno iniziato a circolare le prime indiscrezioni sull'intera famiglia Rodriguez. Lo scorso maggio, ancor prima che Cecilia annunciasse ufficialmente la gravidanza, il settimanale Nuovo Tv parlava di una paura di Belen: "Lei teme che Ignazio possa tradire la moglie e c'è tensione". E ancora: “Belen è tesa e Cecilia è in dolce attesa, questo è il riassunto di questo periodo delle sorelle Rodriguez. Intanto cala il gelo tra Belen e il cognato Ignazio Moser". La showgirl e conduttrice, sorella maggiore, avrebbe paura di un tradimento del cognato e per questo avrebbe fatto un passo indietro nel loro rapporto, allontanandosi anche dalla sorella.