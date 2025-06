video suggerito

Belen Rodriguez rimette la fede nuziale e rivela il motivo: la spiegazione della showgirl Un particolare sull'anulare sinistro di Belen Rodriguez ha attirato l'attenzione dei suoi follower, curiosi di sapere perché la showgirl avesse rimesso la fede nuziale. La showgirl ha risposto a uno dei commenti, chiarendo in parte il motivo del gesto.

Un dettaglio sull'anulare sinistro di Belen Rodriguez non è passato affatto inosservato ai suoi follower. In tanti, infatti, hanno chiesto alla showgirl argentina come mai avesse rimesso la fede, gioiello che era ben visibile nell'ultimo video che ha condiviso sui social. Rodriguez ha risposto a uno dei commenti, soddisfacendo almeno in parte la curiosità degli utenti.

"Ma la fede al dito?", Belen Rodriguez spiega il motivo del gesto

L'ultimo post apparso sul profilo Instagram di Belene Rodriguez è un video in cui parla di alcuni prodotti di skincare che sta testando in questo periodo. L'attenzione dei fan, però, è stata completamente rivolta verso un particolare sulla sua mano al dito: l'anello nuziale. Moltissimi i commenti in cui i follower chiedevano spiegazioni. "Ma la fede?", "È una fede quella?" questo il tenore delle domande degli utenti. Così, Belen Rodriguez ha deciso di rispondere all'interrogativo: "Sposata con me stessa". Una frase che non lascia spazio all'ipotesi di un ritorno di fiamma con Stefano De Martino, con cui è convolata a nozze nel 2013 e a cui ha detto addio nel 2023.

Il presunto litigio tra Belen e Cecilia Rodriguez

Dopo l'annuncio della gravidanza di Cecilia Rodriguez, sui social è circolata a lungo l'indiscrezione di un presunto attrito tra lei e sua sorella Belen. Per mesi, entrambe hanno scelto di mantenere il silenzio riguardo ai motivi che le avrebbero allontanato, alimentando così le speculazioni dei follower. Tuttavia di recente Cecilia ha condiviso un video in cui faceva gli auguri a Tony Effe: nel filmato, a sorpresa, è comparsa anche Belen. Le immagini risalgono al matrimonio con Ignazio Moser, durante il quale le sorelle Rodriguez cantavano Sesso e Samba. Il gesto lasciava intendere, forse, che le tensioni tra le due potrebbero essere ormai superate.